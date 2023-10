Rząd wydłużył termin składania wniosków o pomoc suszową

Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód suszowych do 17 listopada br. – wynika z rozporządzenia zamieszczonego na stronie KPRM. Zakłada ono również, że w 2024 r. pomoc trafi do rolników, których produkcja owoców ucierpiała przez np. grad, a straty objęły 30-70 proc. uprawy.

Jak wynika z rządowego rozporządzenia, zamieszczonego w poniedziałek na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy, upływał 30 października br. „Jednak ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych, rząd przedłuży ten termin do 17 listopada 2023 r.” – poinformowano.

Umożliwiono również udzielenie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy. Wyjaśniono, że rozwiązanie jest konieczne z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.