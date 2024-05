Pomoc dla kupców z Marywilskiej 44. Znamy szczegóły

Handlowcy ze spalonego targowiska Marywilska 44 mogą liczyć na ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o formach pomocy dla kupców przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Własne rozwiązania w tej sprawie przedstawił również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

MFiPR poinformowało, że poszkodowani w pożarze przedsiębiorcy, na podstawie art. 67a ordynacji podatkowej, mogą wystąpić o:

rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),

umorzenie zaległości podatkowych (wniosek UZ-M),

odroczenie terminu ich zapłaty (wniosek TER-Z).

Wniosek da się złożyć bez wychodzenia z domu

We wniosku trzeba opisać swoją sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. KAS uruchomiła jednocześnie specjalną, tymczasową infolinię (tel. 22/ 460 59 30), gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Infolinia będzie czynna do 29 maja w godz. 8-15. Wnioski można składać bez wychodzenia z domu – poprzez stronę biznes.gov.pl lub z wykorzystaniem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Dokument można też dostarczyć do urzędu bezpośrednio.

„Ocena zasadności udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przeprowadzana będzie odrębnie w każdej sprawie przez organ podatkowy, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Takie wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności” — zapewnia resort.

Limitowana pomoc de minimis

Warto pamiętać, że przypadku ulg, które stanowią pomoc de minimis (wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej) jest limitowana. „Łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat, zaś w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro” – czytamy na stronie KAS.

Jak zapewniło ministerstwo, ocena zasadności udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań będzie przeprowadzana przez organ podatkowy odrębnie w każdej sprawie, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Takie wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

ZUS oferuje ulgi i doradza

We wszystkich placówkach ZUS w Warszawie – w specjalnie oznaczonych stanowiskach obsługi klientów – przedsiębiorcy z Marywilskiej 44 mogą uzyskać informację o możliwych formach pomocy, w tym o odroczeniu terminu płatności składek lub rozłożeniu należności z tytułu nieopłaconych składek na raty – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W każdym oddziale doradcy do spraw ulg i umorzeń służą pomocą w skompletowaniu i wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

„Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej. Stosowne formularze dostępne są w placówkach oraz na stronie internetowej www.zus.pl” – napisał ZUS w komunikacie.

Pożar hali targowej, w której było ponad 1,4 tys. sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych, wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Jego ugaszenie zajęło strażakom ponad dobę. Jak podał rzecznik prasowy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce, Karol Hoang, mniej lub bardziej poszkodowane są tysiące osób. Znajdują się wśród nich przedstawiciele aż 14 narodowości, ale najwięcej osób ma obywatelstwo polskie, wietnamskie i tureckie.

Źródło: MFiPR, ZUS, PAP, oprac. Grzegorz Szafraniec

