Sprzedaż paliw nie jest zagrożona, ceny nadal będą spadać

Zrezygnuj z zakupów, po które musisz pojechać komunikacją publiczną, płać bezdotykowo, zaplanuj zakupy tak, by wychodzić do sklepu jak najrzadziej - to niektóre z zaleceń, jak uniknąć zakażenia koronawirusem podczas zakupów, opublikowanych na stronie pacjent.gov.pl