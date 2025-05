Orlen liderem. Moya wciąż zmniejsza dystans do bp

Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 947 stacji paliw na koniec kwietnia 2025 r. (+1 w porównaniu do danych na koniec marca, +22 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 576 stacjami (+1 m/m, bez zmian r/r), a na trzecim - Moya z 512 stacjami (+5 m/m, +48 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews.

Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell i Circle K, zarządzało siecią 4 354 stacji (+55 r/r).

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec kwietnia 2025 r.:

1. Orlen - 1 947 stacji (+1 m/m, +22 r/r)

2. bp - 576 (+1 m/m, b.z. r/r)

3. Moya - 512 (+5 m/m, +48 r/r)

4. MOL - 466 (-3 m/m, -10 r/r)

5. Shell - 456 (+1 m/m, -2 r/r)

6. Circle K - 396 (+1 m/m, -3 r/r)

Łącznie sześciu największych operatorów dysponowało 4 354 stacjami, co stanowiło ok. 54,9 proc. wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do liczby 7 937 placówek na koniec 2024 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego – POPiHN).

W kwietniu swoją liczbę powiększyły niemal wszystkie sieci, w tym Moya o 5 stacji, a Orlen, bp, Shell i Circle K o jedną placówkę. Jedynie MOL zmniejszył stan posiadania o trzy stacje.

Piotr Apanowicz (ISBnews), sek

05.08

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dramat w porcie Gdynia: terminal zbożowy sparaliżowany!

RPP obniża stopy procentowe! Mocny ruch

Obniżki stóp warte tyle, co upust o tysiąc złotych

»» Rządy PO w stolicy : reprywatyzacja i 40 tys. ludzi wyrzuconych z domów! – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24