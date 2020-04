Królowa Elżbieta II: kraj przetrwa epidemię

Brytyjska królowa Elżbieta II w specjalnym orędziu do narodu, wygłoszonym w niedzielę w związku z epidemią koronawirusa, podkreśliła wartość samodyscypliny i determinacji.

Zapewniła, że Wielka Brytania przetrwa epidemię, i podziękowała m.in. personelowi służby zdrowia.

Zwracam się do was w tym czasie, który, jak wiem, jest coraz trudniejszy. To czas zakłóceń w życiu naszego kraju, zakłóceń, które przyniosły smutek niektórym, trudności finansowe wielu i ogromne zmiany w codziennym życiu nas wszystkich - mówiła królowa w wieczornym wystąpieniu.