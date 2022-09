Pogrzeb królowej Elżbiety odbędzie się w poniedziałek

Pogrzeb brytyjskiej królowej Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek 19 września i będzie miał charakter państwowy - ogłosił w sobotę Pałac Buckingham.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie w Opactwie Westminsterskim w Londynie, ale później trumna z jej ciałem zostanie złożona w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, gdzie pochowani są także jej zmarły w zeszłym roku mąż, książę Filip oraz jej rodzice.

Wcześniej poinformowano, że dzień pogrzebu będzie wolny od pracy.

Elżbieta II zmarła w czwartek po południu na zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez ponad 70 lat.

Dzień pogrzebu - wolny od pracy

Dzień pogrzebu brytyjskiej królowej Elżbiety II będzie dniem wolnym od pracy - poinformowano w sobotę. Data ceremonii nie jest jeszcze ogłoszona, ale prawdopodobnie będzie to poniedziałek 19 września.

Decyzja o ustanowieniu dnia wolnego została zaaprobowana przez Karola III tuż po tym, jak został oficjalnie proklamowany przez Radę Akcesyjną nowym królem.

Oznacza to, że zamknięte będą szkoły, większość firm i sklepów. Prawdopodobnie data pogrzebu zostanie ogłoszona po audiencji, na której Karol III przyjmie dziekana Opactwa Westminsterskiego. Msza pogrzebowa będzie miała miejsce w Opactwie Westminsterskim, choć ciało królowej zostanie później złożone na zamku w Windsorze u boku jej zmarłego w zeszłym roku męża księcia Filipa.

Jak ogłoszono wcześniej, żałoba narodowa w Wielkiej Brytanii będzie trwała do dnia pogrzebu, choć jak wyjaśnił rząd, nie oznacza to obowiązku odwoływania wszystkich zaplanowanych w tym czasie wydarzeń i decyzja w tej sprawie należy do organizatorów. W przypadku tych, które nie zostaną odwołane, wskazane jest jednak upamiętnienie w stosowny sposób zmarłej królowej.

Z kolei żałoba w rodzinie królewskiej będzie trwała do siódmego dnia po pogrzebie włącznie.

Karol III odebrał przysięgę wierności

Posłowie brytyjskiej Izby Gmin złożyli w sobotę przysięgę na wierność nowemu królowi Karolowi III, po czym kontynuują oddawanie hołdu zmarłej w czwartek królowej Elżbiecie II. To zaledwie szósty raz od 1939 r., by Izba Gmin odbywała posiedzenie w sobotę.

W związku ze śmiercią monarchini zmodyfikowane zostały plany brytyjskiego parlamentu, który zwykle w piątki nie obraduje, a w soboty zbiera się tylko w zupełnie wyjątkowych sytuacjach.

W piątek do późnego wieczora członkowie Izby Gmin kolejno oddawali hołd królowej bądź dzielili się swoimi wspomnieniami na temat spotkań z nią - w piątek wystąpiło ich łącznie ponad 180. Posiedzenie będzie kontynuowane do wieczora w sobotę, a zakończy się przyjęciem oświadczenia, w którym posłowie wspólnie wyrażą swój żal z powodu śmierci królowej.

Sobotnie posiedzenie zaczęło się od złożenia przysięgi na wierność nowemu królowi przez spikera i jego zastępców, premier Liz Truss i część ministrów, a także liderów partii opozycyjnych. Pozostali będą mieli taką możliwość po pogrzebie, choć nie jest to obowiązkowe, bo przysięga na wierność monarchii - którą posłowie składają na pierwszym posiedzeniu po rozpoczęciu nowej kadencji - obowiązuje niezależnie od zmiany monarchy.

PAP/ as/