Facebook także chce pomóc mediom

Facebook wyciąga rękę do mediów - za pośrednictwem Facebook Journalism Project i we współpracy z European Journalism Centre wesprze on kwotą 3 mln dolarów europejskie media, działające w krajach dotkniętych koronawirusem w największym stopniu.

Pieniądze trafią do wydawców realizujących rozmaite projekty związane z pandemią. Wsparcie będzie dostępne także dla mediów w Polsce.

Nie jest to pierwsza inicjatywa Facebooka - niedawno platforma zadeklarowała przeznaczenie kwoty 100 mln dolarów na wsparcie mediów.

Środki zostaną przekazane w formie grantów oraz na wydatki reklamowe, dzięki którym wydawcy na całym świecie mają ograniczać straty finansowe związane z pandemią koronawirusa.

Teraz EJC rozdysponuje 3 mln dolarów, które Facebook przekazał na rzecz funduszu wśród małych i średnich mediów informacyjnych oraz dziennikarzy w krajach Europy.

EJC będzie samodzielnie decydować o tym, kto otrzyma finansowanie w oparciu o ustalone przez siebie kryteria i zarządzać dotacjami niezależnie od Facebooka.

wirtualnemedia/ as/