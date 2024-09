Facebook. Znikają podglądy zdjęć. Chodzi o prawa autorskie

Polscy wydawcy obserwują, jak z Facebooka znikają podglądy zdjęć do ich materiałów Od czwartku polscy wydawcy obserwują, jak z Facebooka znikają podglądy zdjęć do ich materiałów. Jest to reakcja firmy Meta, właściciela m.in. Fb, na zmianę przepisów o prawie autorskim w Polsce.

O problemie mówił w piątek na posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw mediów i polityki audiowizualnej prezes Izby Wydawców Prasy Marek Frąckowiak.

Dzisiaj firma Meta, właściciel Facebooka, opublikowała komunikat, w którym oznajmia, iż w związku z wejściem w życie tego aktu i uzyskania przez wydawców prasy praw pokrewnych, zmienia zasady publikacji tekstów ograniczając się tylko do nagłówków i linków bez publikowania zdjęć, bez publikowania tekstów, ponieważ zdaniem firmy Meta, polska implementacja jest niezgodna z dyrektywą unijną i firma Meta wprowadza swoje własne obyczaje - powiedział Frąckowiak.

Redaktor naczelny Onetu i szef Rady Polskich Mediów Bartosz Węglarczyk ocenił w piątek, że „Facebook poszedł na wojnę z polskimi mediami”.

Jesteśmy karani za zmiany w prawie autorskim, które nie podobają się Big Techowi. Od teraz do odwołania linki do polskich mediów (i tylko do polskich) będą się na Facebooku pojawiać bez zdjęć, co oczywiście oznacza, że będą dużo mniej atrakcyjne i widoczne dla użytkowników. Big Tech, właściciele takich firm jak Google, Twitter, czy Facebook, to nie są media - napisał na Fb. Podkreślił, że „media społecznościowe to nie są media”. „Warto o tym pamiętać” - dodał.

Jak wskazuje Press.pl, Meta wprowadziła zmiany bez jakiejkolwiek wcześniejszej informacji.

Wyjaśnienie

W piątek rano w centrum pomocy Facebooka pojawiło się wyjaśnienie, odwołujące się do wdrożenia do polskiego prawa autorskiego artykułu 15 dyrektywy (UE) Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

W miarę jak państwa członkowskie UE wdrażają lub uznają artykuł 15 w swoich lokalnych przepisach, Meta Platforms Ireland Limited („Meta”) poddaje te przepisy ocenie i określa najlepszą strategię dla swoich użytkowników, wydawców i całej platformy Facebook, uwzględniając nowe lokalne zobowiązania - napisano.

Brak jasności przepisów?

Wskazano także, że „Polska wdrożyła własną interpretację artykułu 15 w swoich lokalnych przepisach wchodzących w życie 20 września 2024 r.”.

Jednak wdrożenie w Polsce nie jest zgodne z zakresem lub warunkami artykułu 15, co powoduje, że nie ma jasności co do stosowania nowych przepisów. W rezultacie firma Meta zmieniła sposób wyświetlania linków do artykułów z wiadomościami na Facebooku, tak aby wyświetlany był tylko nagłówek i hiperłącze, bez obrazów i tekstu z artykułu - czytamy w oświadczeniu na Fb.

Co się zmieniło?

Zmiana ta dotyczy wszystkich użytkowników Facebooka, którzy podpinając linki do jakichś stron, na swojej widzą tylko tytuł i link, bez ilustracji. Dotyczy to także archiwalnych postów.

To rozwiązanie tymczasowe

Jak informuje Meta, jest to podejście tymczasowe w oczekiwaniu na wydanie wytycznych dotyczących zakresu artykułu 15 przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w odniesieniu do podobnych przepisów wykonawczych we Włoszech.(PAP)

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co się dzieje? Kolejny raz tąpnięcie w przemyśle!

Ale nowinka! Miniatom w kontenerze

Nowa lista najbogatszych krajów świata. Gdzie Polska?

pap, jb

»» Rozmowa z prof. Zbigniewem Krysiakiem o ideologicznych pomysłach Brukseli na gospodarkę na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: