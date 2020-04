Za 23 mln zł z tarczy CCC zachowa tysiące pracowników

Dofinansowanie w wysokości 23 mln zł, które dostaliśmy w ramach tarczy antykryzysowej, pozwoli utrzymać w spółce CCC kilka tysięcy miejsc - powiedziała dyrektor ds. kadrowych CCC Gabriela Kahl

CCC - jak zaznaczyła odpowiedzialna na politykę kadrową Kahl - jest jedną z pierwszych firm, które wystąpiły o dofinansowanie w ramach rządowego pakietu, który ma ochronić polskie firmy i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Dodała, że część pieniędzy trafiła już na konta spółki.

Wnioski złożyliśmy już 1 kwietnia i zgodnie z 7-dniowym terminem otrzymaliśmy odpowiedź. Co najważniejsze i co ogromnie nas cieszy, jest to odpowiedź pozytywna i skutkuje dofinansowaniem na łącznie 23 mln złotych na kolejne trzy miesiące - wskazała dyrektor.

Dzięki wsparciu - jak poinformowała - część z ok. 10 tys. zatrudnionych w Polsce osób będzie mogła skorzystać z tzw. postojowego, podczas którego nie będzie świadczyć pracy, ale otrzyma wynagrodzenie dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50 proc. minimalnej płacy (drugie 50 proc. zapłaci pracodawca). CCC otrzyma też dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy będą pracować w mniejszym wymiarze czasu.

W sumie, wparcie wynagrodzeń dla CCC w ramach tarczy antykryzysowej wyniesie 23 mln zł przez kolejne trzy miesiące. „Pomoc ta pozwoli na zachowanie kilku tysięcy miejsc pracy” - zaznaczyła Kahl. Dodała, że kwota ta wesprze spółkę finansowo i pozwoli na podejmowanie kolejnych działań antykryzysowych.

Kahl zaznaczyła, że uruchomienie środków z tarczy to sygnał, „że mechanizmy antykryzysowe działają, a wsparcie jest realne”. Dodała, że „analogiczne działania spółka podejmuje również na pozostałych rynkach”.

Notowana na GPW spółka, będąca producentem i dystrybutorem obuwia, zatrudnia ok. 16 tys. osób w 29 krajach.

Tarcza antykryzysowa to zestaw ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakłada on m.in. możliwość zwolnienia z ZUS, otrzymanie wsparcia do wynagrodzeń pracowników, uruchomienie rożnego rodzaju instrumentów pozwalających na utrzymanie płynności finansowej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB. Uzupełnieniem tarczy antykryzysowej ma być tarcza finansowa dla firm, zgodnie z którą do firm ma trafić ok. 100 mld zł wsparcia.

PAP, mw