Związkowcy z Poczty Polskiej zapowiadają strajk

Solidarność Poczty Polskiej protestuje przeciwko wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). „Nie zgadzamy się na likwidację dorobku płacowego i socjalnego poprzednich pokoleń pocztowców” – oświadczyli w środę związkowcy. We wrześniu związek planuje referendum strajkowe. Nie wykluczył także manifestacji w Warszawie.

W środę prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz podczas konferencji prasowej poświęconej planowi transformacji spółki poinformował o wprowadzeniu programu dobrowolnych odejść, który obejmie ponad 9 tys. osób, czyli 15 proc. załogi oraz o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jako „zupełnie niedostosowanego do dzisiejszych realiów” ani do „potrzeby elastyczności i nowoczesności w sposobie zarządzania kadrami„.

Wypowiedzenie układu stanie się skuteczne od 28 lutego 2025 roku.

Sprzeciw związków

W oświadczeniu skierowanym do pracowników związkowcy ostrzegają, że po tej dacie warunki zatrudnienia i płacy będą ustalane na podstawie indywidualnych umów oraz kodeksu pracy, „co może oznaczać pogorszenie sytuacji wielu pracowników”.

„Wypowiedzenie ZUZP może pogorszyć sytuację wielu pracowników, zwłaszcza tych, którzy korzystali ze specjalnych dodatków, premii, urlopów czy gwarancji zatrudnienia” – napisano w oświadczeniu.

NSZZ Solidarność wyraził sprzeciw wobec decyzji pracodawcy. „Nie zgadzamy się na likwidację dorobku płacowego i socjalnego poprzednich pokoleń pocztowców. Nie pozwolimy na obniżanie standardów pracy i życia naszych kolegów i koleżanek” – podkreślono.

W apelu skierowanym do pracowników związek zachęcił do solidarności i wsparcia działań protestacyjnych, które będą organizowane „w najbliższym czasie”. „Tylko wspólnie możemy obronić nasze uprawnienia” – zaznaczył związek, wzywając pocztowców do wstępowania do organizacji pracowniczej.

„Nie dajmy się zastraszyć! Nie dajmy się oszukać! Nie dajmy się zniszczyć!” - oświadczyła Solidarność Poczty Polskiej.

Blokada obecności pracowników w zarządzie

Wiceprzewodniczący związku zawodowego Solidarność Poczty Polskiej Marcin Gallo, wyraził zdziwienie wobec najnowszych decyzji pracodawcy. Jak zaznaczył, dotychczas mówiono o konieczności przeprowadzenia zwolnień grupowych, jednak obecnie pojawiła się informacja o programie dobrowolnych odejść, na który ma być przeznaczona kwota 600 mln zł.

„To dla nas duże zaskoczenie. Pytanie, czy te pieniądze, niewypuszczone na zewnątrz spółki, a zainwestowane w wynagrodzenia pracowników, nie przyniosłyby lepszego efektu. Na przyszły tydzień planujemy komisję międzyzakładową, aby ustosunkować się do tych informacji” – powiedział PAP Gallo.

Zwrócił również uwagę na niepokojące - jego zdaniem - zmiany w strukturach zarządzających Pocztą Polską. Wskazał, że w ostatnich dniach z rady nadzorczej zostali odwołani przedstawiciele pracowników, a jeden z nich został zawieszony w zarządzie.

„Czytamy te działania jako zabranie stronie społecznej dostępu do jakichkolwiek informacji o tym, jak zmiany w spółce mają przebiegać” – dodał.

W obliczu planowanego odejścia 9,3 tys. pracowników, Solidarność wyraża obawy, że świadczenie usług może się jeszcze bardziej pogorszyć. Związek jest zaniepokojony również tym, że wśród odchodzących mogą znaleźć się młodzi pracownicy, co pogłębi problem starzejącej się kadry w firmie.

Gallo, skrytykował także wypowiedź dotyczącą wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).

„Wypowiedź, która wybrzmiała dzisiaj na konferencji, że układ zbiorowy pracy jest wypowiadany po to, żeby móc wypłacać pracownikom premie, jest zupełnie niezrozumiała” – podkreślił, dodając, że premie w Poczcie Polskiej są wypłacane na podstawie regulaminu premiowania, a nie układu zbiorowego.

Będzie referendum strajkowe

Wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności zapowiedział, że związek zawodowy przygotowuje szereg działań w odpowiedzi na decyzje pracodawcy, w tym obronę swoich przedstawicieli w zarządzie i radzie nadzorczej, a także poinformowanie europejskich central związkowych o zaistniałej sytuacji.

„To jest sytuacja, do której na polskim rynku pracy nie dochodziło nigdy” – powiedział Gallo.

Dodał, że we wrześniu związek planuje referendum strajkowe. Nie wykluczył także manifestacji w Warszawie.

„Musimy przygotować się na długi marsz w obronie praw pracowniczych, ponieważ strona pracodawcy bardzo szeroko zakroiła swoje działania” – zapowiedział Gallo.

Plan zmian Poczty Polskiej

Według Mikosza przygotowany przez zarząd i zatwierdzony przez radę nadzorczą plan transformacji zakłada, że spółka będzie stopniowo przekształcana w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową, a zmiany obejmą kluczowe obszary działalności, takie jak usługi kurierskie czy finansowe. Plan zakłada także modernizacje systemów IT, procesów logistycznych oraz sieci sprzedaży.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Zatrudnia ok. 62 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całym kraju.

