Zamieszki w brukselskiej dzielnicy imigrantów

Prawie pół setki aresztowanych, dziesiątki funkcjonariuszy prewencji na ulicach i kilka zniszczonych radiowozów - to bilans zamieszek, jakie wybuchły w jednej z dzielnic Brukseli po interwencji policji, podczas której zginął 19-latek.

Rozruchy, które miały miejsce w sobotę w zamieszkanej przez imigrantów - w tym wielu Polaków - dzielnicy Anderlecht, trwały do późnych godzin wieczornych.

Młodych ludzi rozwścieczyła śmierć 19-latka, który - według policji - jadąc na skuterze, nie zatrzymał się do kontroli. Z relacji medialnych wynika, że mężczyzna zginął w piątek ok. godz. 21, wbijając się w radiowóz, który został wezwany, by wesprzeć pościg. Jeszcze w nocy doszło do pierwszych rozruchów, w trakcie których spalono cztery radiowozy.