Jak brzmi koronawirus? Posłuchaj nagrania!

Od dźwięczących harmonii, gdy wirus rozbraja komórki, po zderzające się i burzliwe dźwięki, gdy się replikuje i atakuje z całą mocą – tak brzmi w wydaniu „muzycznym” działanie coronawirusa. Naukowcy z USA przekształcili wzbogaconą strukturę białkową koronawirusa w muzykę, starając się lepiej zrozumieć patogen - podaje agencja Reuters.

Profesor Markus Buehler z Massachusetts Institute of Technology i jego zespół wykorzystali sztuczną inteligencję do przekształcenia modelu struktury białka SARS-CoV-2, jak formalnie nazywany jest wirus, w przeplatane melodie w klasycznej kompozycji muzycznej - czytamy w reuters.com.

Czytaj także:Wirus to wybór: nauka czy populizm?

Badacze przypisali każdemu aminokwasowi - budulcowi białka - unikalną nutę. Algorytm przekształcił te nuty w muzykę.

Muzyczny obraz pozwala na zrozumienie rozwoju białka SARS-CoV-2. Buehler uważa, że ten utwór oferuje bardziej intuicyjny sposób zrozumienia białka.

Kompozycja trwa prawie godzinę i 50 minut i została przesłana na stronę SoundCloud.

Najpierw muzyka jest kojąca…

Początkowa część kompozycji została opisana przez kilku słuchaczy SoundCloud jako „kojąca” i „piękna”. Buehler powiedział, że odzwierciedla to łatwość dostania się wzbogaconego białka do komórki ludzkiej, co czyni ją tak zaraźliwą.

…aby stać się coraz bardziej dramatyczna

Gdy wirus się replikuje, a wzbogacone białko wiąże się z większą liczbą komórek, muzyka staje się dramatyczna i burzliwa. Jeden użytkownik SoundCloud zauważył, że ta sekcja odzwierciedla, kiedy koronawirus wywołuje gorączkę.

Inni opisywali tę część jako „przerażającą” i „smutną”.

Buehler powiedział, że muzyka może pomóc badaczom zaprojektować przeciwciało.

Badacze mogli wziąć muzyczny kontrapunkt do melodii i rytmu wirusa, a następnie, korzystając ze sztucznej inteligencji, spróbować znaleźć odpowiadające mu przeciwciało.

Czytaj także: Technologiczne firmy oferują

Szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa, który powoduje chorobę układu oddechowego COVID-19, sprawiło, że ważne jest, aby „otworzyć nasz mózg na inne sposoby przetwarzania informacji” - powiedział Buehler.

Tradycyjne podejście polegające na wytwarzaniu dużej ilości białek, przeprowadzaniu prób klinicznych i powtarzaniu ich - może to potrwać kilka lat. Nie mamy luksusu czasu - powiedział Buehler.

Muzyki można posłuchać pod linkiem: https://soundcloud.com/user-275864738/viral-counterpoint-of-the-coronavirus-spike-protein-2019-ncov

KLIKNIJ TU

Czytaj także: Premier: Europie potrzebny jest nowy plan Marshalla

reuters.com/gr