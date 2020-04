Najnowszy bilans koronawirusa w Polsce

- Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce przekroczyła 10 tys., a zgonów 420. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 313 nowych zakażeniach i 25 zgonach.

Zakażenie potwierdzono dotąd w sumie u 10 tys. 169 osób, z których 426 zmarło.

W porannym, środowym zestawieniu MZ podało, że jest 178 nowych przypadków i trzy zgony, zaś w popołudniowym ministerstwo przekazało, że jest 135 nowych przypadków i kolejne 22 osoby zmarłe. Łącznie to 313 przypadków zakażenia i 25 zgonów. Zgony odnotowano w Poznaniu, Gdańsku, Bolesławcu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zgierzu, Bełchatowie, Grudziądzu, Warszawie, Krakowie, Tychach, Raciborzu i Radomiu.

We wtorek resort zdrowia informował o 263 nowych przypadkach i 21 zgonach, zaś w poniedziałek o 306 nowych zakażeniach i 20 zgonach. W niedzielę wykryto 545 nowych zakażeń, 13 osób zmarło.

Czytaj także: Niemcy będą testować szczepionkę na covid-19

Najwięcej zakażeń potwierdzono dotąd w województwach mazowieckim - 2098, śląskim - 1614 oraz dolnośląskim - 1144. Najmniej przypadków odnotowano w województwach lubuskim - 85 - oraz warmińsko-mazurskim - 145.

Resort przekazał w środę, że w Polsce wykonano ponad 238 tys. testów na obecność koronawirusa, z czego ponad 14,4 tys. w ciągu ostatniej doby.

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest ok. 3,5 tys. osób; kwarantanną objętych - ok. 98 tys., a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - ok. 22,7 tys. osób. Dane resortu mówią, że ponad 1,5 tys. osób wyzdrowiało.

Czytaj także:Francja chce otworzyć szkoły w maju. Rodzice podzieleni

PAP(Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl)/gr