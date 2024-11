Udają policjantów lub doradców, by wymusić użycie „plastiku”

Według danych przekazanych przez banki, liczba tzw. transakcji oszukańczych dokonanych z użyciem kart płatniczych i poleceń przelewu zwiększyła się w II kw. br. o 13,2 proc. kw./kw. - wynika z opublikowanego we wtorek raportu NBP. Oszuści podszywali się m.in. pod policjantów i pracowników banku.

Liczba transakcji oszukańczych dokonanych z użyciem kart płatniczych i poleceń przelewu zwiększyła się w II kwartale 2024 r. o 13,2 proc. w porównaniu do I kwartału, natomiast przeciętna wartość takiej transakcji spadła o 4,9 proc. i wyniosła 1321 zł, czyli 249,9 zł mniej - poinformował Narodowy Bank Polski. Jak wskazano w raporcie, za spadek wartości średniej wartości transakcji oszukańczych odpowiada głównie mniejsza wartość oszustw popełnionych z użyciem polecenia przelewu.

„W danych za I i II kw. 2024 r. podmioty sprawozdawały, zgodnie z nową metodyką, bardzo dużą wartość operacji, do których dokonania płatnika nakłonił oszust z wykorzystaniem socjotechniki (podszywając się np. za pracownika banku, policjanta, doradcę inwestycyjnego)” - zaznaczono.

Udział wartości transakcji oszukańczych we wszystkich transakcjach dokonanych kartami płatniczymi oraz poleceniem przelewu zmniejszył się w II kw. 2024 r., w przeciwieństwie do udziału liczby transakcji oszukańczych w wolumenie wszystkich transakcji płatniczych. Mimo to, od wielu lat obydwa wskaźniki utrzymują się na bardzo niskim poziomie i są one mniejsze niż w przypadku większości krajów UE - przekazał NBP.

NBP: Polska pozostaje krajem bezpiecznym

W analizowanym okresie dokonano transakcji oszukańczych tylko z użyciem kart płatniczych i poleceń przelewu. W II kwartale br. nie zanotowano żadnych transakcji oszukańczych przy użyciu polecenia zapłaty oraz czeków.

Z danych przekazanych przez wydawców kart wynika, w II kw. br. dokonano ponad 103,8 tys. operacji oszukańczych kartami płatniczymi na kwotę ponad 24,8 mln zł, co w porównaniu z I kw. oznacza wzrost liczby takich transakcji o 14,8 proc. i wzrost ich wartości o 2,9 proc. Udziały liczby oraz wartości transakcji oszukańczych we wszystkich transakcjach kartami płatniczymi nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim okresem i wyniosły odpowiednio 0,004 proc. i 0,008 proc.

„Wskaźniki te sugerują, że Polska pozostaje jednym z najbezpieczniejszych krajów w UE pod względem skali oszustw z użyciem kart płatniczych” - zaznaczono w raporcie.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zyski banków wzrosły w skali roku o blisko połowę!

Przemysł osiągnął dno dołka. Teraz w górę?

Koniec z tanim KRUS-em?

»» Czy rząd Donalda Tuska wróci do wyprzedaży polskiego majątku - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24