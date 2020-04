Kupuj polskie superowoce

Truskawki to ulubiony owoc Polaków, najbardziej wyczekiwany owoc sezonowy i najbardziej zyskujący na popularności. Potwierdzają to wyniki „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” realizowanych przez Kantar. Ich jedzenie to wielka przyjemność i zastrzyk zdrowia dla całego organizmu. Mają więcej witaminy C niż owoce cytrusowe. Wspomagają naszą odporność. Otwierają sezon na polskie superowoce - czytamy na stronie polskiesuperowoce.pl

Na żaden inny sezonowy produkt Polacy nie czekają tak bardzo jak na truskawki. Na pierwszym miejscu wymieniło je dwie trzecie badanych (65 proc.). W roku 2019 aż 66 proc. Polaków, w sezonie, jadło truskawki kilka razy w tygodniu. 83 proc. jada kilka razy w sezonie, 94 proc. w sezonie jada co najmniej raz w miesiącu. W całym 2019 roku jadło truskawki aż 98 proc. Polaków. Truskawka to socjologiczny fenomen. Pierwszy z całej sztafety polskich superowoców, jagodowych, których sezon właśnie się zaczyna i potrwa do października.

Truskawki to nasz ulubiony owoc. W 2019 roku najchętniej jadło je 32 proc. badanych. Dodatkowo 24 proc. odpowiedziało, że chętnie jadło wszystkie owoce, więc jeśli zsumujemy ten wynik, to okaże się, że 56 proc. Polaków chętnie jadło truskawki. Gdy sezon się zacznie prawie wszyscy sięgamy po truskawki - mówi Urszula Krassowska, dyrektor zarządzająca Public Division, Kantar.

Aż 13 proc. Polaków deklaruje, że w 2019 roku jadło truskawki częściej niż w latach poprzednich. To kolejna kategoria, w której truskawki zajmują pierwsze miejsce. To liczby, które łamią stereotypy. Można powiedzieć, że truskawka rządzi – dodaje Krassowska.

Polskie truskawki to są owoce świeże, zrywane rano jeszcze tego samego dnia wyjeżdżają do sklepów. Są nieporównywalne z owocami importowanymi, które – zdajemy sobie sprawę - przebywają długą drogę i tak naprawdę to jemy owoce, które były zrywane tydzień wcześniej. A te nasze są jak „świeże bułeczki” i tak też się już sprzedają. Cenowo są tańsze niż w ubiegłym roku – mówi Aldona Radola, plantatorka truskawek.

Oprócz wspaniałego wyglądu, smaku i aromatu, truskawki to cenne źródło składników odżywczych, które mają duży wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Dzięki dużej zawartości antyoksydantów odznaczają się jedną z najwyższych aktywności przeciwutleniających wśród owoców. Wspomagają naszą odporność, zmniejszają podatność na zakażenia bakteryjne i wirusowe. Są źródłem błonnika, który wspiera perystaltykę jelit. Ich regularne spożycie pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, zapobiega powstawaniu miażdżycy. Truskawki pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL i triglicerydów we krwi. Truskawki obniżają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, chronią przed występowaniem nowotworów.

Korzyści wynikające ze spożywania truskawek są nieocenione. Truskawki zawierają znacznie więcej witaminy C niż owoce cytrusowe. Jedna szklanka pokrojonych truskawek, ok. 100 g, zawiera 60 mg witaminy C. To jest dzienne zapotrzebowanie dla osoby dorosłych. Walorem powszechnie docenianym jest ich smak – mówi Andrzej Walczak z Kalisza, producent pierwszych w sezonie truskawek szklarniowych.

Pierwsze na rynku pojawiły się truskawki szklarniowe. Z danych monitoringu Kantar wynika, że w kwietniu 2020 jadło truskawki już 37 proc. Polaków (dla porównania w lutym 20 proc.). Pod koniec kwietnia kwitnie już większość odmian truskawek w tunelach. Pojawiająca się na przełomie maja i czerwca truskawka polowa to kwintesencja truskawkowego sezonu.

Obecnie dostęp do nich mamy przez cały rok, jednak czy może coś równać się ze smakiem polskiej świeżej truskawki? Moim zdaniem nie, dlatego każdy z nas z utęsknieniem czeka na krajowy sezon. Dzięki wprowadzaniu przez polskich plantatorów nowoczesnych technologii uprawy, z każdym rokiem ich sezon w Polsce zaczyna się coraz wcześniej. Krajowe owoce wyprodukowane w szklarniach i pod osłonami można spotkać już w kwietniu. Główny sezon powinien rozpocząć się w połowie maja, i już wtedy każdego dnia będziemy mogli delektować się ich niesamowitym smakiem i aromatem – poleca Krzysztof Sak z firmy Agronom Berries. Polecam rozpoczynać dzień od filiżanki truskawek – dodaje Sak.

Konsumpcja truskawek i owoców jagodowych rośnie w Polsce i na całym świecie. Sprzyjają jej trendy i preferencje konsumentów.

