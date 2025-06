Polacy niezmiennie kochają letni wypoczynek

Na wakacje w okresie od czerwca do września planuje pojechać 3/4 Polaków – wynika z raportu Allianz Partners. Za granicę chce się wybrać 35 proc. osób, przeznaczając na wypoczynek średnio ponad 6,4 tys. zł w przeliczeniu na gospodarstwo domowe.

Jak wynika z raportu „International Travel Confidence Index 2025” Allianz Partners, 75-proc. odsetek wskazań to jeden z najwyższych wyników w Europie. Więcej spośród dziewięciu badanych krajów uzyskano jedynie we Włoszech - 83 proc., a także w Hiszpanii - 80 proc.

Prawie dwie trzecie Polaków spędzi urlop w kraju

58 proc. badanych w Polsce zadeklarowało, że spędzi wakacje w kraju: najwięcej nad morzem - 32 proc. oraz w górach - 22 proc. Wyjazd zagraniczny planuje z kolei 35 proc. osób. Średni budżet, jaki zamierzają przeznaczyć na to ankietowani, wynosi około 6 tys. 431,32 zł w przeliczeniu na gospodarstwo domowe, co oznacza wzrost o 1 tys. 91,71 zł w stosunku do 2024 r. Mimo to Polacy plasują się w czołówce najmniej wydających turystów w UE. Dla porównania Austriacy chcą wydać na wakacje 2 tys. 622 euro (w przeliczeniu 11 tys. 138 zł), a Holendrzy – ok. 2 tys. 364 euro, czyli ok. 10 tys. 42 zł. Mniej od naszych rodaków mają natomiast zamiar wydać Hiszpanie - 1 tys. 56 euro, czyli blisko 4 tys. 486 zł.

Jak wskazano w raporcie, 61 proc. europejskich uczestników badania obawia się rosnących kosztów wyjazdów. Najmniej takich wskazań dotyczyło Polaków - taką obawę wyraziło 43 proc.; rosnącymi kosztami martwi się 69 proc. Niemców i po 68 proc. Brytyjczyków oraz Włochów.

Co piąty polski ankietowany w ogóle nie planuje wyjazdu, z czego połowa przez względy finansowe. To relatywnie niski odsetek w porównaniu z innymi krajami. Dla porównania w Holandii uzyskaniu 30 proc., a w Niemczech 34 proc. takich wskazań.

Dla wyjazdu jesteśmy gotowi dużo poświęcić

Polacy, podobnie jak pozostali badani Europejczycy, skłonni są ograniczać codzienne wydatki, aby mieć za co wyjechać na wypoczynek. 65 proc. polskich respondentów gotowych jest z tego powodu zrezygnować z rozrywek, a 61 proc. - odłożyć w czasie zakup samochodu czy remont mieszkania. Jednocześnie 51 proc. polskich turystów - najwięcej spośród wszystkich objętych badaniem - chce zadbać o luksusowe doświadczenia podczas podróży, nie szczędząc na ten cel wydatków.

„Wyniki badania pokazują, że Polacy niezmiennie kochają letni wypoczynek. Wakacje są ważnym czasem regeneracji i oderwania od codzienności, nawet jeśli oznacza to konieczność ograniczenia innych wydatków. To zjawisko obserwujemy także w innych krajach Europy, jednak w Polsce trend jest szczególnie wyraźny” – zwróciła uwagę dyrektor zarządzająca Allianz Partners Polska Agnieszka Krupa.

Jak przekazali autorzy raportu, 69 proc. podróżnych z Polski deklaruje, że wykupi lub już ma ubezpieczenie turystyczne, a 31 proc. nie decyduje się na zakup polisy. 30 proc. respondentów, którzy nie planują się ubezpieczać przy okazji wyjazdu, wskazało, że nie jest to potrzebne ze względu na krótki czas wyjazdu lub bezpieczny cel - 20 proc. Co czwarty rezygnujący z zakupu ubezpieczenia uważa, że wystarczy zdać się na własną odpowiedzialność.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Allianz Partners przez OpinionWay wśród 9 tys. 300 osób z dziewięciu krajów europejskich w dniach 11–22 kwietnia br. W Polsce badaniem objętych zostało 1045 respondentów.

PAP, sek

