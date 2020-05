WOT uruchomił wojskowy punkt pobierania wymazów

Samochodowy punkt pobierania wymazów uruchomiła 12. Wielkopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Krotoszynie. To pierwszy w Polsce punkt powstały we współpracy z wojskiem - mówi dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady WOT Rafał Miernik

Od poniedziałku krotoszynianie mogą zbadać się w wojskowym samochodowym punkcie pobrań prób na koronawirusa Test&GO, który będzie czynny przez trzy dni do 6 maja na Placu Targowym w Krotoszynie w godzinach od 10 do 18. Następnie mobilny punkt przeniesie się do Kalisza.

Żołnierze we współpracy ze służbami sanitarnymi z Krotoszyna i Ostrzeszowa bezpłatnie pobierają próbki na obecność koronawirusa kierowcom i pasażerom bez wysiadania z samochodu. Oficjalnego otwarcia dokonał wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Przypomniał, że w powiecie krotoszyńskim do tej pory potwierdzono ponad 260 przypadków zakażenia.

Powstałe w Krotoszynie centrum testowe składa się z kontenerów i namiotów, które tworzą trzy strefy: ewidencji, pobierania materiału do badań i odpoczynku.

Jest to punkt ciężki z uwagi na zadysponowany sprzęt i ludzi. Takie punkty będą obecne tam, gdzie jest zwiększona zachorowalność - powiedział dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Rafał Miernik.

Dyrektor krotoszyńskiego sanepidu Dominik Wawrzyńczak powiedział, że kiedy kilka tygodni temu w powiecie krotoszyńskim było ognisko z dużą liczbą zachorowań, zastanawialiśmy się, jak zapanować nad sytuacją. W ostatnim czasie udało nam się przystopować przyrost. Powiat krotoszyński jest królikiem doświadczalnym, ale jestem przekonany, że szczyt zachorowań mamy za sobą.

Na poniedziałek zaplanowano wykonanie testów u 100 osób, które wcześniej telefonicznie zarejestrowały się w wojewódzkim sanepidzie. To wojewódzka inspekcja sanitarna decyduje o tym, kto będzie mógł w ten sposób wykonać darmowy test.

Zdaniem burmistrza Krotoszyna Franciszka Marszałka samochodowy punkt pobrań jest dowodem dobrej współpracy pomiędzy wojewodą a innymi instytucjami. Myślę, że jak tak dalej będziemy się stosować do zaleceń, łatwiej nam będzie pokonać epidemię - dodał.

Zgodnie z założeniami, przewidywany czas poboru próby wyniesie ok 15 minut. Pobrane wymazy zostaną przekazane do laboratorium, które przeprowadzą badania diagnostyczne. Po trzech dniach pracy punktu poboru w Krotoszynie planowane jest jego uruchomienie w Kaliszu w czwartek.

Powiat kaliski - jak poinformował wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk - jest rekordzistą pod względem liczby potwierdzonych zakażeń koronawirusa oraz liczby zgonów w regionie. Do tej pory zdiagnozowano ich ponad 440, zmarło 30 osób.

