Kochasz wojsko? W wakacje możesz trenować z WOT

Wojska Obrony Terytorialnej mają propozycję dla osób zainteresowanych wojskiem!

Wraz z początkiem wojny na Ukrainie w polskim społeczeństwie wzrosło zainteresowanie sprawami obronności. Wojsko szybko reaguje na ten trend i od kilku lat wdraża programy przybliżające cywilom tematykę obronności, jak również pokazuje w jaki sposób można zdobyć cenione przez armię umiejętności.

Teraz, wraz z akcją „Wakacje z WOT” Wojska Obrony Terytorialne wychodzą z własną ofertą!

Plakat promujący Wakacje z WOT / autor: fot. WOT

Jak informuje 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej akcja „Wakacje z WOT” skierowane są do uczniów, którzy mogą chcieć zdobyć nowe umiejętności, jednak nie mają na to czasu w roku szkolnym!

Czas wakacji, to okres który pozwala osobom młodym przejść podstawowe szkolenie wojskowe, bez uszczerbku dla nauki. Wakacje z WOT w województwie pomorskim rozpoczną się 22 czerwca. Ochotnicy przejdą szesnastodniowe szkolenie, które zakończone zostanie uroczystą Przysięgą Wojskową, 8 lipca 2024 roku. Druga część akcji „Wakacje WOT” na terenie Pomorza, rozpocznie się 13 września i również zakończy się Przysięgą Wojskową, która odbędzie się 28 września.

Jak podkreślają organizatorzy uczestnicy akcji staną się tym samym pełnoprawnymi żołnierzami WOT. Rozpoczną trzyletni okres szkolenia, podczas którego przejdą etap indywidualny, specjalistyczny i zgrywający aby uzyskać status tzw. combat ready- czyli pełnej gotowości do działań bojowych

Jak wskazuje Tomasz Klucznik, oficer prasowy, kapitan 7 PBOT:

„Wakacje z WOT” jest ofertą skierowaną przede wszystkim do osób, które latem mają więcej wolnego czasu, a więc do studentów, uczniów szkół średnich, ale także do nauczycieli, którzy ten czas chcą właśnie wykorzystać w nietypowy sposób, wstępując w szeregi 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej