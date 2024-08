Wielu ochotników po "Wakacjach z WOT"

Wakacje z WOT to projekt, który miał zachęcić do służby osoby, które dotąd nie rozważały wstąpienia do armii. Jak się okazuje - program ów jest sukcesem.

Dzięki programowi szereg oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej zostanie wzmocnionych. Jak wskazuje dowództwo WOT w przesłanym komunikacie:

Już w najbliższy weekend odbędą się kolejne przysięgi w ramach tegorocznej edycji projektu „Wakacje z WOT”. W sobotę, 31 sierpnia zobowiązanie wobec Ojczyzny podejmą Terytorialsi z województw: warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Z kolei w niedzielę, 01 września przysięga odbędzie się w województwie podkarpackim.

Służba sposobem na życie

Terytorialna służba wojskowa jako jedyna pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie. WOT stanowi wspólnotę żołnierzy pełniących terytorialną i zawodową służbę wojskową, ukierunkowaną na realizację misji obrony i wspierania lokalnych społeczności.

Jak wskazuje dowództwo WOT:

Budowanie potencjału osobowego to jeden z priorytetowych kierunków formacji pozwalający osiągnąć zdolności operacyjne. Obecnie w WOT służy ponad 40 tys. żołnierzy.

WOT/ as/

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skandal! Zalało nas 40 tys. ton niemieckich ziemniaków

Niebywałe! Te zabawki szpiegują Twoje dziecko!

Już 2 września rusza telewizja wPolsce24!

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: