Francuzi źle oceniają swoje władze

Spośród mieszkańców pięciu dużych krajów Europy to Francuzi najsurowiej oceniają postępowanie władz swego państwa podczas kryzysu związanego z pandemią koronawirusa - wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu. Postępowanie władz pozytywnie ocenia tylko 34 proc. Francuzów

Sondaż przeprowadził instytut Odoxa na zlecenie dziennika „Le Figaro” i stacji radiowej France Info z udziałem ok. 1000 Francuzów oraz 500 mieszkańców czterech innych krajów - Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Włoch.

Z badania wynika, że to nad Sekwaną najsurowiej ocenia się postępowanie przywódców podczas pandemii. Średnio 51 proc. respondentów z objętych badaniem krajów oceniło, że tamtejsze władze stanęły na wysokości zadania, w tym 63 proc. Brytyjczyków, 60 proc. Niemców, 50 proc. Włochów. Oprócz Francuzów bardziej krytyczni byli tylko Hiszpanie, wśród których 32 proc. wydało ocenę pozytywną.

We wszystkich pięciu krajach wśród mieszkańców panuje wielki niepokój co do najbliższej przyszłości zarówno pod względem dalszego rozwoju pandemii, jak i pod kątem gospodarki. Około jednej trzeciej badanych obawia się utraty pracy.

Według wyników sondażu Francuzi są dwa razy bardziej surowi wobec swego rządu niż ich sąsiedzi. Oskarżają oni władze o nieudolność i brak jasności. 75 proc. oceniło, że rząd „nie mówił prawdy”, 74 proc. - że „nie podejmował słusznych decyzji we właściwym czasie”, a trzy czwarte zarzuca mu brak wsparcia dla szpitali i pracowników medycznych.

Ponad połowa (52 proc.) Francuzów ma za złe swym przywódcom, że „nie docenili powagi sytuacji”. Średnia dla pięciu krajów w badaniu wyniosła 62 proc.

W wywiadzie dla radia France Info, prezes Odoxa Gael Sliman zwrócił uwagę, że choć brytyjski premier Boris Johnson był „dosyć chwiejny” w działaniach podejmowanych w obliczu koronawirusa, to aż 63 proc. Brytyjczyków wysoko ocenia jego pracę.

Sliman krytycyzm swych rodaków gotów jest przypisać „szczególnemu charakterowi Francuzów”, którzy bardzo źle oceniają również zachowanie swych współobywateli podczas izolacji sanitarnej. Oprócz mnie wszyscy są do niczego - streścił to nastawienie.

Jednocześnie 75 proc. Francuzów wysoko ocenia postępowanie merów, szczególnie fakt, że zamawiali maski i testy na koronawirusa.

69 proc. respondentów z Francji uznało za bardzo dobre postępowanie przedsiębiorstw w sytuacji pandemii i zachowanie się firm wobec nich samych.

W omówieniu wyników ankiety redakcja „Le Figaro” nawiązuje do innego ogłoszonego w niedzielę sondażu, według którego połowa Francuzów za główny priorytet uważa walkę z bezrobociem i biedą.

Wzrost bezrobocia w połączeniu z rekordową nieufnością do rządu to zapowiedź nowego kryzysu socjalnego - komentuje redakcja dziennika.

Badanie Odoxa przeprowadzone przez internet z udziałem łącznie 3005 osób, reprezentatywnych dla ludności swego kraju, w wieku co najmniej 18 lat, w dniach 5-6 maja dla Francji oraz 30 kwietnia-4 maja dla pozostałych krajów. Margines błędu wynosi 1,4 proc. dla średniej z wszystkich pięciu krajów, 1,4-3,1 dla Francji oraz 1,9-4,5 proc. dla pozostałych czterech państw.

