PKP Intercity przejmie zakład po Wagon Opole. "Ten projekt to dla nas priorytet"

Do 30 grudnia 2021 roku mamy podpisaną umowę, która jest fundamentem, aby do tego czasu to miejsce, „polską wagonówkę” przejąć na własność - mówił Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podczas konferencji prasowej w hali „Wagon Opole”.

W marcu opolski sąd ogłosił upadłość spółki „Wagon Opole”. Pracownicy przez kilka miesięcy nie otrzymywali pensji. Niektórzy z nich znalazło zatrudnienie w spółce Intercity Remtrak, która wynajęła część hal i wznowiła produkcję. Dzisiaj zapowiedziano, że PKP Intercity i Remtrak we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych będą dążyć do przejęcia całej hali na własność.

Nie ukrywam, że jest to realizacja strategii doktryny Jacka Sasina, aby repolonizować miejsca pracy i odtwarzać ważne sektory dla polskiej gospodarki. Dzięki władzom PKP w tym miejscu pracuje już 160 osób, od kilku miesięcy zatrudnianych przy remontach wagonów kolejowych PKP Intercity. Jesteśmy zainteresowani, by docelowo halę przejąć na własność i kontynuować działalność. Kiedyś w tym miejscu pracowało około tysiąc osób. Gdybyśmy mogli wykorzystać w pełni rozwinąć skrzydła, to pracowałoby 350 osób docelowo, a nie 160. Chciałbym podkreślić naszą pełną determinację. Chciałbym podziękować również załodze i władzom miasta Opole, którzy nas wspierają. Naszym celem jest utrzymanie miejsc pracy. Zatrudniamy tu 160 osób z Opola. Jeszcze kilka miesięcy temu nie miały wypłacanych wynagrodzeń za ciężką pracę. Do 30 grudnia 2021 roku mamy podpisaną umowę, która jest fundamentem, aby do tego czasu to miejsce, „polską wagonówkę” przejąć na własność. To historyczne miejsce dla całej polskiej kolei. Dziękuję prezydentowi Opola, który wspiera proces odbudowy „wagonówki”. Będziemy rozmawiać również z Politechniką Opolską o współpracy technologicznej. Okazuje się, że ten projekt odbudowy i naprawy wagonów dla polskiej kolei to dla nas priorytet. To dobra wiadomość i staramy się zatrudniać jeszcze więcej pracowników, aby to miejsce żyło pracą - mówił Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Adam Laskowski z zarządu PKP Intercity podkreślał, że spółka Remtrak udowodniła swoją wiarygodność. Są gotowi, by zakład „Wagon Opole” przejąć w pełni.

Jest to szczególny i ważny dzień dla PKP Intercity oraz PKP Intercity Remtrak. A chyba jeszcze ważniejszy dla Opola. Stawiamy kolejny krok w rozwoju spółki. Od dawna twierdziliśmy, że Opole dzięki swojej tradycji i ludziom którzy tutaj są stanowią świetny materiał do budowania integralnej części naszego zakładu. To co państwo widzicie, to już jest sukces. Pamiętacie doskonale co widać tutaj rok temu. Widać w pracujących tu ludziach, by spółkę rozwijać i polska wagonówka wróciła do czasu świetności. PKP Intercity Remtrak pokazał, że jest wiarygodnym i stabilnym pracodawcą dbającym o rozwój firmy. Oczywiście potrzeba czasu i zaangażowania, zarówno zarządu jak i pracowników. Ale wierzę, że to się uda. Wyraziliśmy wolę, by to miejsce było w całości własnością spółek PKP Intercity i PKP Intercity Remtrak. Wracamy więc pod polskie skrzydła i będziemy dążyć, by to stało się ważnym elementem rozwoju kolei - dodał Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity S.A.

Podobnie jak spółka Remtrak pięć lat temu była w nie najlepszej sytuacji i zaczęła się rozwijać, tak samo dzieje się w Opolu. W piątek została zawarta umowa na dzierżawę zaplecza. Przyjmujemy pracowników, rozwijamy się. Przygotowujemy się do naprawy wagonów na wyższym poziomie. Do wszystkiego trzeba się przygotować. Tak jak Pan Minister powiedział - potrzeba czasu. Ale widać tego efekty. Chciałbym podziękować Panu Ministrowi i prezesowi, że pomagają nam w trudnych czasach. Ale nie zrobilibyśmy tego bez wspaniałych ludzi, którzy tu pracowali i pracują. Razem idziemy krok do przodu, podejmujemy nowe wyzwania żeby ten naprawiany tabor służył pasażerom. A oni by czuli się w nim dobrze i bezpiecznie - stwierdził z kolei Zbigniew Ciemny, Prezes Zarządu PKP Intercity Remtrak sp. z o.o.