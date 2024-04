PKP Intercity: w 2030 roku wszystkie wagony nowe

PKP Intercity podpisało zamówienie na 50 wielofunkcyjnych wagonów COMBO. Przetarg wygrała H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, składając ofertę na kwotę 461 mln zł. Na realizację zamówienia ma 36 miesięcy - poinformował rzecznik PKP Intercity.

Wagony COMBO będą bardziej przyjazne dla dzieci i niepełnosprawnych, znajdzie się w nich też miejsce do przewożenia rowerów.

PKP Intercity w końcu ubiegłego roku podpisały umowę na modernizację 45 wagonów do standardu COMBO. Wykonawcą tego kontraktu został PKP Intercity Remtrak, należący do tej samej grupy kapitałowej. Wartość tej umowy to 335 mln zł netto.

PKP Intercity pyta o nowe wagony

Pojazdy z obu kontraktów wzbogacą tabor przewoźnika, w którym już teraz wykorzystywanych jest 60 takich wagonów. Docelowo PKP Intercity będzie dysponować 155 jednostkami tego typu - poinformowała spółka.

Ciszej i w większym komforcie

W modernizowanych pojazdach wymieniane są wózki, co podnosi jakość podróżowania, szczególnie pod względem wytłumienia hałasu.

W zależności od zajmowanego miejsca w wagonie podróżni korzystają z indywidualnych lub czteroosobowych stolików. Do ich dyspozycji są gniazdka elektryczne i USB oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Nowoczesny system informacji pasażerskiej wyświetla m. in. czas przejazdu, stacje postoju czy temperaturę.

W wagonach znajdą się również dwie maszyny vendingowe z napojami i przekąskami.

Z myślą o niepełnosprawnych

Przestrzeń wagonów COMBO jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się w nich specjalny przedział. W nim są zamontowane dwa pełnowymiarowe fotele oraz przygotowano dwa miejsca na wózki inwalidzkie, które wyposażono w trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, przyciski SOS, panele sterowania oświetleniem i klimatyzacją oraz stoliki.

Bezpieczny wjazd na pokład umożliwia specjalna rampa, a sprawne poruszanie się wewnątrz automatyczne drzwi przedziałowe oraz bezprogowe podłogi.

Wszystkie piktogramy są przetłumaczone na język Braille’a. Pojazdy posiadają również kontrastowe drzwi wejściowe, klamki, poręcze i przyciski, umieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach. Toaleta również została zaprojektowana do ich wymagań.

COMBO to wagony zaprojektowane także dla rodzin z małymi dziećmi. Dla nich są przeznaczone dwa wydzielone przedziały. Ich ściany i wykładzinę podłogową zdobi kolorowa grafika ze zwierzętami. Siedziska foteli można połączyć ze sobą, dzięki czemu powstaje jedna wygodna płaszczyzna, służąca np. podczas drzemki malucha. Dodatkowo w toalecie jest przewijak dla dzieci.

Za 6 lat wszystko nowe

Dotychczas zmodernizowanych zostało ponad 900 wagonów przewoźnika, 167 lokomotyw oraz 14 pojazdów typu ezt (Elektryczny zespół trakcyjny).

Spółka kupiła z kolei 81 nowych wagonów, 43 nowe lokomotywy oraz 12 nowych pojazdów typu ezt. W marcu rozstrzygnięty został przetarg na zakup 300 nowych wagonów, z prawem opcji na dodatkowe 150.

Wielki kontrakt na 300 wagonów

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju. W 2030 roku cała flota PKP Intercity ma już być nowa lub zmodernizowana.

Anna Wysoczańska (PAP)/bz

