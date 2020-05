BLIK rośnie. Zanotował najlepszy kwartał w historii

Pod kątem ogólnej liczby transakcji mamy za sobą najlepszy kwartał w historii BLIKA – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Polski Standard Płatności – operator BLIKA podczas konferencji prasowej zaprezentował wyniki transakcyjne za pierwszy kwartał 2020 roku. Rozmawiano również o zmianach w nawykach zakupowych w e-commerce.

W pierwszym kwartale 2020 roku osiągnięto 77,9 mln transakcji BLIKIEM czyli prawie tyle ile w całym 2018 roku. Cel założony przez BLIK na 2020 rok to pół miliarda. Wzrost zaobserwowano w transakcjach za pośrednictwem każdego kanału e-commerce. Najwyższy przez strony internetowej – 57,5 mln transakcji. Na podstawie danych z Narodowego Banku Polskiego udowodniono również dużą przewagę BLIKA nad płatnościami kartami w e-commerce. Płatności kartowe wzrosły nieznacznie z 28,2 do 33,4 mln. Przy olbrzymim podskoku BLIKA.

Pod kątem ogólnej liczby transakcji mamy za sobą najlepszy kwartał w historii BLIKA. Aktualnie w sposób zdalny pracujemy nad jego dalszym rozwojem – między innymi udostępnianiem BLIKA w zagranicznych serwisach internetowych. Już wkrótce będziemy mogli ogłosić nowe partnerstwa. Pracujemy także nad wprowadzeniem płatności zbliżeniowych BLIKIEM. Nasz partner w tym projekcie – Mastercard – stał się już formalnie udziałowcem Polskiego Standardu Płatności – skomentował Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Wzrost wyraźny odnotowano w przelewach na numery telefonu BLIK – P2P. Ten kanał staje się drugim wśród najpopularniejszych wykorzystywanych przez BLIK po e-commerce. W pierwszym kwartale 2020 roku użytkownicy wykonali 7,2 mln transakcji natychmiastowych w porównaniu do 5,8 mln sprzed roku. Przełożyło się to o wzrost o 24 proc. Najlepszy dzień pod względem ilości transakcji BLIKIEM w pierwszym kwartale padł na 10 marca. Czyli jeszcze przed większym wpływem pandemii na życie ludzie.

Wypłaty gotówkowe wzrosły jeżeli chodzi o średnią kwotę i jest to naturalna reakcja na zaczynają się niepewność. 10 marca nie był jeszcze oficjalnym początkiem pandemii, ale w rzeczywiści przekładał się już na wzrost niepewności w społeczeństwie. Po relatywnie krótkim okresie sytuacja wróciła do normy - oceniła Janina Harasim z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

CEO BLIKA odniósł się również do usługi próśb o przelew natychmiastowy. Podkreślił, że została uruchomiona na razie przez dwa banki. Ale widać wyraźny wzrost transakcji i trwa praca, by kolejne banki dołączyły do tego systemu.

BLIK, a pandemia koronawirusa

BLIK zaangażowany jest w różne wydarzenia związane bezpośrednio z okresem pandemii koronawirusa. W marcu zaczął wspierać m.in. akcję „Zastrzyk wsparcia dla szpitali zakaźnych” i „#shopsharing” – kampanię edukacyjną zachęcającą do zachowania dystansu społecznego. Osoby chcące dołączyć do tych akcji mogą dokonywać przelewy BLIK-iem.

Podczas konferencji rozmawiano również o zmianach w nawykach zakupowych w e-commerce. W całym pierwszym kwartale odnotowano największe wzrosty liczby transakcji w sklepach z elektroniką oraz na platformach z grami online – były to wzrosty o ponad 200 proc. W marcu, a więc pierwszym miesiącu ogólnopolskiej kwarantanny, najbardziej wzrosła (w porównaniu do lutego br.) liczba zakupów w sklepach z elektroniką (270 proc.) oraz tych sprzedających środki czystości i chemię gospodarstwa domowego (216 proc.). Istotny wzrost liczby transakcji odnotowano także w księgarniach internetowych (88 proc.). Spadła natomiast liczba transakcji w serwisach bukmacherskich oraz tych oferujących bilety na usługi transportowe

Naszym zdaniem zamknięcie stacjonarnych sklepów i przeniesienie aktywności zakupowych Polaków do sieci wpłynie w długim terminie na zmianę nawyków zakupowych. Wielu z nas po prostu większą cześć zakupów regularnie będzie robić w sieci, nawet po całkowitym otworzeniu sklepów. Dotyczy to także rozrywki, ta realizowana online będzie rosła. Polacy staną się dużo bardziej cyfrowi – zarówno w zakresie kontaktów międzyludzkich jak i zakupów, niż byli przed wybuchem epidemii – podsumowuje Dariusz Mazurkiewicz.

KG