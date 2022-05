Czas na zagranicę. BLIK w systemie SWIFT

Polski Standard Płatności stał się członkiem stowarzyszenia międzynarodowego SWIFT - poinformował cashless.pl, powołując się na biuro prasowe spółki. PSP to operator systemu BLIK

Dla BLIK-a to spory krok w rozwoju i wyjście z usługą z Polski. Na początek umożliwiona będzie realizacja szybkich płatności w euro.

Kolejnym etapem może być uruchomienie realizacji międzynarodowych przelewów na numer telefonu odbiorcy. Mówi się też o wprowadzeni BLIKA do oferty zagranicznych banków, co ma być największym krokiem w rozwoju. Najprawdopodobniej pierwszym krajem poza Polską, gdzie pojawi się BLIK będzie Rumunia - czytamy na rootblog.pl.

BLIK to system płatności mobilnych uruchomiony 9 lutego 2015 przez sześć polskich banków. Umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności bezgotówkowych w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz dokonywanie przelewów i generowanie czeków z cyfrowym kodem. System jest prowadzony i rozwijany przez przedsiębiorstwo Polski Standard Płatności. Natomiast SWIFT to system płatności używany do rozliczania transakcji finansowych poprzez transfer wartości pieniężnych. Obejmuje to instytucje, instrumenty, zasady, procedury, standardy i technologie, które umożliwiają transfer.

