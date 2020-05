USA: Jeszcze większy pakiet dla ratowania kraju?

Partia Demokratyczna przedstawiła we wtorek projekt kolejnego pakietu pomocowego dla amerykańskiej gospodarki. Opiewa on na ok. 3 biliony USD i przewiduje m.in. kolejną transzę bezpośrednich transferów pieniężnych dla Amerykanów.

Zgodnie z liczącą ponad 1,8 tys. stron propozycją Demokratów Amerykanie zarabiający poniżej 75 tys. USD rocznie mają otrzymać ponownie 1,2 tys. USD. Gospodarstwo domowe mogłoby uzyskać maksymalnie środki o wysokości 6 tys. USD.

Jednorazowe bezpośrednie transfery pieniężne dla Amerykanów wprowadzono już we wcześniejszym rekordowym, wartym ponad 2 bln USD pakiecie stymulacyjnym przegłosowanym przez Kongres w marcu. Większość z uprawnionych otrzymała już pieniądze.

W swoim nowym pakiecie ustaw Demokraci proponują też utrzymanie aż do stycznia 2021 roku dodatkowych 600 USD tygodniowo do podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Dziennik „New York Times” informował w kwietniu, że dzięki dopłatom w wysokości 600 USD tygodniowo na czas epidemii koronawirusa łączna wartość zasiłku dla bezrobotnych w większości amerykańskich stanów przewyższa wcześniejszą średnią pensję osób pozostających obecnie bez pracy.

Wśród zapisów projektu Demokratów jest blisko miliard dolarów dla władz stanowych oraz lokalnych. 755 milionów USD ma otrzymać miasto Waszyngton, którego władze wielokrotnie podkreślały, że czują się pominięte w poprzednich pakietach. Dodatkowe fundusze przewidziano dla banków żywności, szpitali oraz małych firm. 75 miliardów dolarów ma zostać wydane na rozwinięcie systemu testów na koronawirusa.

Pakiet Demokratów przewiduje też m.in. obowiązek zakrywania twarzy maseczkami ochronnymi w pociągach operatora Amtrak. Dotyczyć to ma zarówno pracowników jak i pasażerów.

„Musimy poważnie myśleć o ludziach” - stwierdziła ogłaszając projekt przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Głosowanie nad pakietem w niższej izbie amerykańskiego parlamentu odbędzie się prawdopodobnie w piątek. Pakiet prawdopodobnie nie wejdzie w życie z uwagi na sprzeciw kontrolujących Senat Republikanów, którzy zapowiadają własną propozycję.

Lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell oceniał w tym tygodniu, że jest jeszcze za wcześnie na wprowadzanie kolejnego pakietu pomocowego dla pogrążonej w kryzysie amerykańskiej gospodarki.

W czterech przegłosowanych już pakietach Kongres rozdysponował prawie 3 biliony dolarów, co łącznie stanowi największy w historii bodziec finansowy dla amerykańskiej gospodarki i ok. 14 proc. PKB USA. „Wypadałoby się zatrzymać i uważnie przyjrzeć, jakie skutki przynosi ten ogromny program” - mówił w ubiegłym tygodniu szef Rady Doradców Ekonomicznych Białego Domu Larry Kudlow.

Od początku epidemii koronawirusa po zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się już ponad 33 mln Amerykanów. Poziom gospodarczej zapaści porównywany jest z czasami Wielkiego Kryzysu z lat 1929-1933.

