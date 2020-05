Ludzie wciąż obawiają się wizyt w centrach handlowych

Niemal 40 proc. osób, które wcześniej bywały w centrach handlowych nie wybiera się tam w ciągu najbliższego miesiąca, wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Około 1/3 badanych spodziewa się, że sytuacja wróci do normy nie wcześniej niż w ciągu 3-6 miesięcy, a 35 proc uważa, że potrwa to jeszcze dłużej. 8 na 9 Polaków przyznaje, że nie odwiedziło żadnego centrum handlowego w pierwszym tygodniu działania tego typu obiektów.

Wyniki badania świadczą dobitnie o tym, o czym cały czas mówimy: centra handlowe na długo będą cieniem samych siebie. Powrót do świetności zajmie sporo czasu, a tym samym trudno, żebyśmy funkcjonowali według reguł ustalonych przed epidemią. Do starych zasad współpracy między najemcami i wynajmującymi możemy wrócić, kiedy sytuacja się unormuje, a dziś ustalmy nowe zasady gry - ocenia zarząd ZPPHiU, cytowany w komunikacie.

Badanie wykazało, że w czasie lockdownu potrzeby zakupowe realizowano przede wszystkim w dyskontach (68 proc.) i sklepach osiedlowych (50 proc.), a także przez Internet (35 proc.). Wśród badanych 1 na 9 Polaków deklaruje, że odwiedził jakąś galerię handlową w pierwszym tygodniu działania tego typu obiektów. Wśród tych, którzy wcześniej (tj. przed epidemią) robili to co najmniej raz w tygodniu, na zakupy wróciła 1/3, badano także.

70 proc klientów ma obawy lub zastrzeżenia dotyczące wizyt w centrach handlowych. Najwięcej osób boi się zakażenia koronawirusem (43 proc.), ale zniechęcająco działają też zasady higieniczno-sanitarne (31 proc.), zamknięcie ulubionych sklepów (25 proc.) i inne ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów”- czytamy w materiale.

To, co do tej pory stanowiło o atrakcyjności centrum handlowego, w czasie epidemii staje się jego przekleństwem. Galerie przypominają wyludnione dworce kolejowe czy lotniska, ludzie nie widzą dużej potrzeby odwiedzania ich. Ludzi zniechęcają nie tylko obawy przed zarażeniem, ale wszelkie ograniczenia nałożone na duże centra handlowe. Dla kogo spacer po częściowo tylko otwartej galerii handlowej, gdzie brakuje wszystkich znanych nam bodźców sensorycznych (smaków, zapachów, widoków) jest przyjemny? Różnice w preferencjach ujawnione przez Kantar są tutaj gigantyczne. Krótko mówiąc: możemy zapomnieć na długie miesiące o klimacie przyjemnych, wielofunkcyjnych, pełnych atrakcji Centrach Handlowych - skomentował socjolog dr Konrad Maj, cytowany w komunikacie.