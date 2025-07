W centrach handlowych jak w ulu. Skok obrotów!

Obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 5,6 proc. r/r w kwietniu br., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w kwietniu wyższa o 1,9 proc. r/r.

Najwyższe wzrosty obrotów zanotowano w kategoriach związanych z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu: usługi rozrywkowe urosły o 30,5 proc., a restauracje i kawiarnie o 10 proc. w porównaniu z kwietniem 2024 roku. Wzrosty r/r sprzedaży detalicznej raportowane przez GUS zarówno w kwietniu jak i w maju 2025 r. mogą sugerować, że odbicie w branży będzie się utrzymywało, podano.

„Nasze dane potwierdzają, że centra handlowe odzyskały w kwietniu swoją dynamikę, co zaowocowało zauważalnym wzrostem zarówno obrotów, jak i odwiedzalności. Warto jednak pamiętać, że tegoroczny kalendarz sprzyjał tym wzrostom choćby ze względu aż dwie niedziele handlowe w kwietniu: jedną przed Wielkanocą, drugą przed majówką. To naturalnie przełożyło się na większy ruch i wyższe wskaźniki sprzedażowe” - powiedział dyrektor zarządzający PRCH Marcin Klammer, cytowany w komunikacie.

„Obserwujemy, że rośnie nie tylko skłonność do zakupów, ale także do spędzania czasu w przestrzeniach handlowych, na spotkaniach towarzyskich, w restauracjach, strefach rozrywki czy korzystając z usług. To dowód na trwałą rolę centrów handlowych jako wielofunkcyjnych, nowoczesnych punktów życia miejskiego” - dodał.

Najwyższe wzrosty odnotowano w kategoriach związanych ze spędzaniem wolnego czasu. Szczególnie wyróżnia się segment rozrywki, który zanotował spektakularny wzrost obrotów o 30,5 proc. r/r. Na tak dynamiczny wynik mogły wpłynąć m.in. dobre wyniki kin wraz z rekordowym otwarciem filmu „Minecraft”. Restauracje i kawiarnie odnotowały wzrost o 10 proc. Wzrosty dotyczyły także innych istotnych segmentów: zdrowie i uroda (+7,5 proc.) oraz usługi (+7,3 proc.), podano.

Wzrost obrotów we wszystkich centrach w całym kraju

„Największy przyrost obrotów rok do roku odnotowały bardzo małe i małe centra handlowe (+8,2 proc.), co może świadczyć o ich rosnącym znaczeniu w codziennych wyborach konsumenckich. Co jednak bardzo istotne wszystkie typy obiektów, od największych po najmniejsze, zanotowały wzrosty zarówno w obrotach, jak i odwiedzalności. Również regionalizacja nie miała, w analizowanym przez nas miesiącu, wpływu na wzrost wyników, który obserwujemy w każdym zakątku naszego kraju” - skomentował dyrektor zarządzający PRCH.

Według PRCH, poprawiające się nastroje konsumenckie znajdują potwierdzenie w prezentowanych przez GUS danych makroekonomicznych. Wskaźnik skłonności do większych zakupów osiągnął w czerwcu najwyższy poziom od marca 2020 roku, co zbiega się z wyraźnym ożywieniem konsumpcji. W kwietniu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 7,6 proc. r/r - niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej (4,1 proc. r/r w kwietniu 2024). W maju trend ten był kontynuowany - sprzedaż zwiększyła się o 4,4 proc. r/r, co sugeruje trwałe odbicie po sezonowych zakłóceniach.

Po raz pierwszy od kwietnia 2024 r. odnotowano również spadek cen detalicznych w ujęciu rocznym (-0,1 proc.), co może dodatkowo wspierać popyt. Na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost sprzedaży dóbr trwałych. W kategorii „meble, sprzęt RTV i AGD” wzrost wyniósł 18,9 proc. r/r (wobec 13,2 proc. w kwietniu), natomiast w segmencie „samochody, motocykle i części zamienne” - 15,7 proc. r/r (wobec 14,9 proc. miesiąc wcześniej). Utrzymująca się wysoka dynamika w tych obszarach wskazuje na trwałość ożywienia konsumpcyjnego, podano także.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. (ISBnews)

