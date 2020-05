Szef 4F: To okres dobrych i szybkich decyzji

Ta ogromna wola dialogu z przedsiębiorcami, przeze mnie i innych przedsiębiorców, naprawdę ja ją niesamowicie doceniam. Prace nad programami pomocowymi były wyjątkowo dobrze i sprawnie przeprowadzone - mówi Igor Klaja z firmy OTCF, producenta odzieży sportowej 4F.

Klaja wziął udział w dyskusji „Tarcza dla polskich firm i pracowników. Forum gospodarcze Polskiego Funduszu Rozwoju.” Uczestniczył w części poświęconej przedsiębiorcom. W wydarzeniu brali udział Prezydent Andrzej Duda i Premier Mateusz Morawiecki.

Miałem wizję, że będę musiał sobie jakoś poradzić. Jestem raczej pesymistą. Zakładałem, że wszystko spadnie na barki moje i mojego zespołu. Tym bardziej ta pomoc jest przeze mnie bardzo dobrze odebrana. Nie mnie dzisiaj oceniać, czy ta skala pomocy jest wystarczająca, bo to oceni historia. Posiadamy w krajach europejskich kilka spółek, dwie spółki w Azji i Stanach Zjednoczonych. W myśl zasady, że duży może więcej, a mały może lepiej, my robimy lepiej. Mamy też spółki w Niemczech i Austrii i nie mam wątpliwości, że to są kraje, które są fundamentalnie bogatsze od Polski, ale nie jestem przekonany, że ich pomoc jest lepsza. Widzę też kraje, w których jesteśmy i pomoc mogłaby być większa - stwierdził Klaja.