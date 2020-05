MZ opublikowało listę zakupów związanych z COVID-19

- Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano w czwartek wykaz zakupów zrealizowanych w związku z walką z COVID-19. Nie mamy nic do ukrycia - akcentuje w rozmowie z PAP rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Wykaz dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid—-ewidencja-zakupow .

Znajdują się w nim informacje m.in. o tym, co kupiono, od kogo, za ile i jaki jest status zamówienia.

Wykazano tam np. zakupy respiratorów; środków ochrony osobistej, w tym przyłbic, gogli, rękawic, masek i fartuchów; kardiomonitorów; testów antygenowych; testów PCR oraz środków do dezynfekcji.

Wszystkie zakupy dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie walki z epidemią COVID-19 są zakupami jawnymi. Zostały opublikowane na stronie ministerstwa, by nie było niejasności, co i za jakie kwoty kupowało ministerstwo. Nie mamy nic do ukrycia” - powiedział PAP Andrusiewicz, pytany o dokument, który pojawił się na stronie resortu.