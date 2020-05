Morawiecki: „Nasze wsparcie firm i pracowników jest najhojniejsze”

„Wielu ekonomistów podkreśla, że nasze wsparcie firm i pracowników jest najhojniejsze (względem PKB) z krajów UE” - mówił dziś w wywiadzie premier Mateusz Morawiecki.

Premier w udzielonym wywiadzie odnosił się zarówno do kwestii politycznych jak i gospodarczych.

Jak powiedział premier RP:

Przekonaliśmy się właśnie dobitnie, iż w sytuacji kryzysowej współpraca rządu, większości z prezydentem ma znaczenie fundamentalne. Tempo proponowania i wcielania w życie propozycji oraz rozwiązań mogło być bardzo szybkie, bo działaliśmy razem, zgodnie. Proszę zobaczyć jak procedowanie blokował Senat. Wyobraźmy sobie, że do tego doszedłby jeszcze działający w ten sam niekonstruktywny sposób prezydent. Co by było? Paraliż