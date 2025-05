Morawiecki o decyzji PKW: to przestępstwo

Odbieranie wsparcia finansowego PiS jest niezgodne z prawem i uderza w sedno demokracji – mówił we wtorek w Lublinie były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Skomentował w ten sposób decyzje PKW o pomniejszaniu subwencji dla PiS.

Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że w piśmie do ministra finansów Andrzeja Domańskiego w sprawie subwencji partyjnych na 2025 rok umieszczona zostanie kwota subwencji dla PiS pomniejszona o 11 milionów zł i kwota subwencji dla Konfederacji pomniejszona o 87 tysięcy zł.

Według PKW, subwencja za 2025 rok dla PiS powinna wynieść ok. 15 mln zł, a dla Konfederacji - ok. 8 mln zł.

Komentarz byłego premiera

Morawiecki poproszony o komentarz do tej decyzji powiedział, że głównym aktem w systemie demokratycznym są wybory, a żeby wybory były rzeczywiście równe i demokratyczne, to muszą się odbywać na równych zasadach. „Jeżeli według ustawy kilka partii politycznych powinno otrzymywać wsparcie finansowe na jakimś poziomie i jedna z partii nie otrzymuje tego wparcia, to jest (to) uderzenie w serce demokracji. To jest uderzenie w samo sedno i sens systemu demokratycznego Do tego prowadzi pozbawienia nas środków” – powiedział Morawiecki.

PKW, która jest zdominowana przez polityków obecnej koalicji rządzącej, nie wypłacając należnych środków popełnia po prostu przestępstwo”– dodał.

„ Rząd powinien zainteresować się drożyzną”

Jego zdaniem, rząd powinien zainteresować się drożyzną, „a nie kradnie pieniądze partiom politycznym i tak naprawdę pozbawia równych szans uderzając w samo serce demokracji”. Dziękował Polakom, którzy wpłacają różne kwoty i „pomagają Karolowi Nawrockiemu w zwycięstwie wyborczym”.

Morawiecki wraz grupą posłów i działaczy PiS odwiedził we wtorek rano jedno z targowisk w Lublinie, w dzielnicy Bronowice, gdzie rozmawiał z handlującymi i mieszkańcami miasta. Z Lublina udał się na spotkania z mieszkańcami w regionie m.in. w Rykach, Puławach i Bychawie.

Czy pamiętają Państwo tarcze, które chroniły Polaków przed wysokimi cenami energii, żywności i inflacją? Niestety, musimy sobie radzić już bardzo długo bez nich. Zbyt długo. Wzrost cen wciąż drenuje domowe budżety. Czy rząd ma na to jakiś pomysł? Czy ma go Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta RP? Oczywiście, że nie - napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki.

pap, jb

