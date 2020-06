Loty międzynarodowe od lipca?

Odmrożenie lotów międzynarodowych jest możliwe na początku lipca. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała kreślił t a datę jako trafną opinię. Jak zapewnił, o dokładnej dacie dowiemy się dwa tygodnie wcześniej

Od poniedziałku przywracany jest krajowy pasażerski ruch lotniczy. Pierwsze rejsy tego dnia uruchomiły PLL LOT, które latają do ośmiu miast - z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska. Nie ma jeszcze daty wznowienia ruchu międzynarodowego. Połączenia lotnicze z/do Polski są wstrzymane do 6 czerwca br.

Wiceminister Horała pytany w Radiu Plus, kiedy wznowione zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze odparł, że władze nie są w stanie przesądzić dokładnej daty odmrożenia lotów międzynarodowych. Na pytanie, czy wznowienie tych połączeń jest bardziej prawdopodobne na początku lipca stwierdził, że opinia ta jest trafna.

Wiceminister zwrócił też uwagę, że decyzję o wznowieniu tych lotów warunkuje m.in. pozytywna weryfikacja funkcjonowania lotów krajowych, analiza sytuacji epidemicznej w Polsce i innych krajach oraz kwestia wzajemności i zniesienia kontroli granicznych.

Te czynniki mogą zejść się w czerwcu, ale jest jeszcze dwutygodniowy cykl rozporządzeń Rady Ministrów. Pewnie mniej więcej z dwutygodniowym wyprzedzeniem będziemy tę datę podawać – zaznaczył Horała.

W piątek, 22 maja, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych - do 6 czerwca br. Jeśli chodzi o loty krajowe, zakaz ten został przedłużony na kolejne 8 dni i obowiązywał do 31 maja br. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2020 r.

Kryzys branży lotniczej, wywołany pandemią, wymusił konieczność weryfikacji prognoz. Obecnie władze Katowice Airport, gdzie codziennie w czasie epidemii odbywa się po kilkanaście operacji lotniczych (cargo i obsługa serwisowa samolotów) spodziewają się, że w 2020 r. z tamtejszej siatki połączeń skorzysta o ponad połowę mniej podróżnych niż w 2019 r.

PAP/ mk

