Czartery lotnicze na fali

W lipcu br. w Polsce odbyło się ponad 42 tys. lotów komercyjnych, co stanowi najwyższy wynik od co najmniej początku 2019 r. - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Wyjaśnił, że tym samym rynek lotów komercyjnych w Polsce odbudował się po pandemii z nawiązką.

W lipcu 2024 r. wykonano w Polsce 42 tys. 119 lotów komercyjnych (czyli przylotów i odlotów cargo, pasażerskich oraz pocztowych) - poinformowano w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

„Jest to najwyższy wynik od co najmniej początku 2019 r. oraz wzrost o 12 proc. względem lipca 2023 r. Tym samym można stwierdzić, że rynek lotów komercyjnych w Polsce po pandemii COVID-19 odbudował się z nawiązką. Również czerwiec br. był pod tym względem na bardzo wysokim poziomie. Z ruchem lotniczym na poziomie 40 tys. lotów był to drugi miesiąc z najwyższym wynikiem” - napisano w publikacji.

5-proc. wzrost komercyjnych lotów pasażerskich w lipcu br.

Dodano, że komercyjny ruch lotniczy zwiększył się w całej Unii Europejskiej - w lipcu liczba lotów wyniosła niemal 672 tys., co oznacza wzrost o 5 proc. r/r. Wciąż jednak ruch ten jest niższy niż w lipcu 2019 r., gdy odnotowano ponad 700 tys. lotów komercyjnych.

PIE poinformował również, że Eurostat nie udostępnił danych na temat samych lotów pasażerskich, ale „można się spodziewać”, że również w tej kategorii wyniki dla Polski będą rekordowe. Zwrócono uwagę, że w trzecich kwartałach z lat 2019-2023 (z wykluczeniem 2020 r.), loty pasażerskie stanowiły średnio 98 proc. wszystkich lotów komercyjnych, z kolei od początku 2019 r. do pierwszego kwartału 2024 r. włącznie loty pasażerskie stanowiły 95 proc. całości lotów komercyjnych.

„Z zachowaniem takiej struktury można szacować, że w lipcu 2024 r. w Polsce miało miejsce około 41 tys. lotów pasażerskich” - wyliczono.

Ruch w powietrzu napędza sektor turystyczny

„Coraz większy ruch lotniczy jest generowany m.in. przez rosnący sektor turystyczny. Choć jesteśmy w połowie okresu wakacyjnego, niektóre dane już wskazują na bardzo wysokie odczyty w tej branży. Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dla DGP, w I połowie 2024 r. biura podróży w Polsce odnotowały 4,5 mln klientów – to wynik wyższy o 9 proc. względem I połowy 2023 r. i 8 proc. wyższy niż 2019 r. Oprócz wypraw wakacyjnych Polaków, zwiększa się również ruch turystyczny do Polski z zagranicy. W okresie styczeń-maj w 2024 r. w Polsce było 13,18 mln turystów, z czego 2,6 mln to turyści zagraniczni. Oznacza to wzrost liczby turystów spoza kraju w pierwszych pięciu miesiącach tego roku o 3 proc. r/r” - napisano w publikacji PIE.

Zauważono też, że stołeczne Lotnisko Chopina w lipcu 2024 r. odprawiło o 16,4 tys. więcej pasażerów r/r, co stanowi wzrost o 10 proc. r/r. Dodano, że lotnisko to jest 20. w Unii Europejskiej pod względem natężenia ruchu lotniczego.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Myto w górę, przez Zielony Ład! Przewoźnicy załamani

Gospodarka rośnie wyraźnie wyżej od prognoz!

NFZ: do tych lekarzy już bez skierowania

To pewne! W sklepach nie będzie jaj i innych towarów

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: