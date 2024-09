Wielki projekt Lufthansy Cargo. LCCevo skasuje CPK?

Lufthansa Cargo zainwestuje 600 mln euro w modernizację swojego hub cargo na lotnisku we Frankfurcie. Projekt ma być ukończony do 2030 roku. „Połączenie zapewniane przez Lufthansa Cargo jest niezastąpioną bramą do rynku globalnego” – komentuje niemiecki biznes. Niedawno Lufthansa Cargo ogłosiła plan znacznego wzrostu ruchu towarowego do i z Polski.

Wczoraj Lufthansa Cargo w komunikacie poinformowała, że rozpoczyna gruntowną modernizację swojego hub cargo na lotnisku we Frankfurcie do 2030 roku. Lufthansa Cargo Center (LCC) ogłosiła, że startuje inwestycja, która stworzy najnowocześniejszy węzeł transportu lotniczego w Europie.

Inwestycja w wysokości prawie 600 milionów euro

Projekt „LCCevo” ma wzmocnić pozycję konkurencyjną hubu logistycznego w Europie poprzez stworzenie nowoczesnej, bardziej zrównoważonej infrastruktury. Ciągła praca: podstawowy remont będzie przeprowadzany etapami, a obsługa ładunków będzie kontynuowana bezproblemowo w 330 000 m² Lufthansa Cargo Center.

„Lufthansa Cargo umożliwia globalny biznes i łączy rynki światowe w bardziej zrównoważony sposób. Projekt „LCCevo” odzwierciedla nasze dążenie do wzrostu i doskonałości. (…) „LCCevo” podkreśla nasze silne powiązania z naszą bazą macierzystą i wzmacnia rolę lotniska we Frankfurcie jako centralnego węzła cargo w Europie”.” — powiedział Ashwin Bhat, dyrektor generalny Lufthansa Cargo.

„Ta inwestycja Lufthansa Group jest wyraźnym zobowiązaniem wobec lokalizacji we Frankfurcie i symbolizuje naszą pewność co do długoterminowej przyszłości biznesu lotniczego” — powiedział Michael Niggemann, członek zarządu Deutsche Lufthansa AG.

„Ten flagowy projekt sprawia, że nasz biznes cargo w hubie we Frankfurcie jest gotowy na przyszłość. Zwiększa jakość i wydajność dla klientów, tworzy zrównoważone miejsca pracy dla naszych współpracowników i umożliwia jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska procesy naziemne. Jednocześnie wnosimy znaczący wkład w wydajność transportu lotniczego w sercu Europy, umożliwiając tym samym globalny ruch dla naszej gospodarki” - ocenia Michael Niggemann, cytowany w komunikacie Lufthansy Cargo.

Lufthansa Cargo rozszerza połączenia z Polską

Przypomnijmy, że niedawno Wojciech Ryglewicz, dyrektor Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-Wschodnią w wywiadzie dla portalu wnp.pl ujawnił plan radykalnego powiększenia ruchu i operacji z Polską: co najmniej 2-3 razy w tygodniu na odcinku Frankfurt-Warszawa lub Frankfurt-Katowice, a docelowo będzie to 5-6 rejsów w tygodniu. Każdy rejs to transport ok. 25 ton towarów.

Politycy: Tusk wybrał

Informacje o ujawnionych planach niemieckich linii politycy opozycji komentuję jednoznacznie, jako działanie krzyżujące plany budowy CPK czy wręcz je eliminujące.

Niemcy odczekali chwilę, i gdy zobaczyli, że rząd Tuska skutecznie zaorał projekt CPK, to zabrali się za rozbudowę własnego hubu we Frankfurcie. Równocześnie nawet nie kryją, że ich celem jest przejęcie większości lotniczego ruchu cargo do Polski. Teraz już mogą, teraz mają pewność, że niemieckim interesom nic nie zaszkodzi - skomentowała na platformie X była premier Beata Szydło.

Wyjaśniło się - wiemy już jak brzmiały ukrywane wnioski z mitycznych audytów. „200 mld zł wpływów z ruchu cargo trafi albo do Niemiec (Frankfurt), albo do Polski (CPK) - wybór należy do 🇵🇱 rządu”. Donald Tusk zdecydował bez wahania - gorzko podsumował były wicepremier i szef MAP Jacek Sasin.

Niemcom wolno, Polakom już nie - skwitował informację o niemieckiej inwestycji były prezes Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek.

Polski CPK ma mieć znaczny potencjał cargo, ale wystartuje najwcześniej w 2035 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

W ramach projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów miałby zostać wybudowany Port Lotniczy, który w pierwszym etapie byłby w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK miałyby wejść też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwiłyby przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Inwestycja miałaby umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK zaplanowano Airport City, w skład którego weszłyby m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

Spółka CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, jest zaliczona do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Pod koniec kwietnia Polskie Port Lotnicze podały, że realnym terminem, kiedy CPK zacznie funkcjonować, jest 2035 r.

