Elon Musk: Czas rozbić Amazon! Monopole to zło

Elon Musk idzie na wojnę z Amazonem? Biznesmen uważa, że pora rozbić giganta e-commerce.

Były reporter „New York Timesa” Alex Berenson dostał ostrzeżenie od Kindle’a, wydawcy należącego do Amazona. Pojawiło się w nim stwierdzenie, że jego książka „Unreported Truths About COVID-19 and Lockdowns: Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates”, nie spełnia standardów firmy. Berenson zapewnia, że praca opiera się na rządowych danych i artykułach naukowych.

Sprawą zainteresował się Musk, założyciel Tesli, SpaceX, PayPal, Neuralink i The Boring Company.

To szaleństwo. Pora na rozbicie Amazona! Monopole to zło - skomentował na Twitterze.

Amazon to jedna z największych firm na świecie. Dominuje na wielu polach - produkcji, dystrybucji i dostawy żywności, produkcji i dystrybucji telewizyjnej, usług internetowych, czy wydawania książek i mediów. Właściciel Amazona - Jeff Bezos kieruje także „Washington Post”. Federalna Komisja Handlu nie uważa jednak Amazona za monopolistę.

KG/bithub.pl