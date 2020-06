Wszystko w Twoich rękach - Protego Safe wchodzi do gry

Od dziś można pobierać najnowszą wersję ProteGo Safe, wykorzystującą API Apple’a i Google. Nasze rozwiązanie jest bezpieczne i stworzone z troską o prywatność użytkowników - mówił podczas konferencji prasowej Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

ProteGO Safe to aplikacja stworzona pod nadzorem ministerstwa cyfryzacji. Według resortu, ma ona pomóc w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. W aplikacji użytkownik dokonuje testu oceny ryzyka zakażenia koronawirusem, a także może prowadzić „Dziennik Zdrowia”, który ma pomóc w zauważeniu niepokojących objawów. Ponadto, ProteGO Safe może poprzez Bluetooth komunikować się z urządzeniami innych użytkowników. „W momencie, kiedy któryś z użytkowników, z którego telefonem spotkał się Twój telefon, zachoruje - dostaniesz odpowiednią informację” - podało MC w opisie aplikacji.

Wideo z konferencji:

Zachęcam, by wszyscy zainstalowali aplikację ProteGO Safe, dzięki temu cała populacja osób żyjących w Polsce będzie mogła wiedzieć, że nie stykała się z nikim chorym - mówił z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski.

To rozwiązanie jest wprowadzane w Europie, ale Polska jest jednym z liderów tego, że jest to całkowicie anonimowe - nikt nie ma dostępu do tych naszych danych - przekonywał - Wszyscy będziemy mogli czuć się bezpieczniej, bo jeżeli nie dostaniemy powiadomienia, to znaczy że nikogo (zakażonego) nie spotkaliśmy - dodał minister.