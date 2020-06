Zalane ulice, powalone drzewa. Ulewa nad stolicą zbiera żniwa

W poniedziałek, od rana Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzegał przed burzami, deszczem i gradem na Mazowszu.

IMGW informowało, że prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prognozy sprawdziły się - Warszawa w niektórych miejscach właściwie tonie. Strażacy mają pełno pracy przy usuwaniu powalonych drzew. A kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość stojąc w korkach. Choć i tak ich problemy nie mogą się równać z tymi, którzy samochody mają podtopione.

Problemy występują m.in. na Alei Armii Krajowej na wysokości Broniewskiego w stronę Marek. Utrudnienia mogą tam potrwać kilka godzin.

W kolejnych dniach spodziewane są kolejne burze. Niektóre prognozy przewidują je nawet do końca bieżącego tygodnia.

