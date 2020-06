Premier: Google nie zastąpi nauczycieli

- Dziękuję za ten nietypowy rok szkolny. Nauczyciele, uczniowie stanęli na wysokości zadania - powiedział w piątek w Pionkach premier Mateusz Morawiecki. Życzył uczniom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Premier w piątek wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach na Mazowszu.

Premier podziękował uczniom i nauczycielom za ten „nietypowy” rok szkolny i naukę w trudnym czasie pandemii. „Wiem, że ta nietypowa sytuacja, która nas zastała, spowodowała, że nauczyciele, uczniowie stanęli na wysokości zadania. Bardzo za to dziękuję” - powiedział.

Premier Morawiecki życzył uczniom bezpiecznych wakacji.

Jeśli jakieś oceny są słabsze, to w przyszłym roku na pewno można poprawić. Ale kochani, jest jeden warunek: trzeba częściej zaglądać do podręczników niż do smartfonów. I tak jak internet nie zastąpi szkoły, tak jak Google nie zastąpi nauczycieli, przecież Facebook też nie zastąpi waszych przyjaciół. To są wszystko narzędzia pomocnicze. Pamiętajcie o tym, że szkoła to przede wszystkim nauczyciele i wy” - powiedział.