„Sieci”: Tajemnica jego wiary

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” wyjątkowa opowieść o źródłach siły ks. Michała Olszewskiego, niszczonego przez machinę politycznej zemsty i osadzonego w areszcie od wielu miesięcy. W piątek Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów nie uwzględnił zażalenia obrońców na zatrzymanie księdza.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Skąd ta siła ks. Michała?

Opinia publiczna nie ma wątpliwości, że uwięzienie ks. Olszewskiego to gra polityczna wymierzana przez koalicję 13 grudnia w byłego ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Goran Andrijanić w artykule „Skąd ta siła ks. Michała?” zwraca uwagę, że z jednej strony widać, iż zarzuty wymierzone w księdza, który skupiał się na pomocy potrzebującym, są absurdalne. Z drugiej, działa machina wymierzona w wizerunek duchownego – wystarczy przypomnieć lewicowo-liberalne media, które regularnie wyciągają „egzorcyzmy salcesonem”, by podkreślić „zacofanie” księdza.

Andrijanić przybliża postać księdza Michała, jego wrażliwość i duchowość, bo to umyka w całej tej sprawie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że pomysł budowy w Wilanowie ośrodka, który miał pomagać ofiarom przemocy, wynikał z potrzeby niesienia pomocy ludziom pokrzywdzonym.

– Jeśli chodzi o ten projekt, to tutaj trzeba zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz – mówi nam znajomy sercanina. – Michał jest zaprzyjaźniony z osobą, która bardzo ucierpiała przez przemoc w rodzinie i w Kościele. Poznał jej życie i duchowość, co spowodowało, że zrodziła się w nim silna potrzeba, aby pomagać osobom dotkniętym przemocą. Michał jest osobą wrażliwą na krzywdę ludzką. To nie jest tak, że on sobie wymyślił, że wybuduje ogromny budynek gdzieś w Wilanowie i to mu da zawodową satysfakcję. Zobaczył bardzo konkretną osobę z bardzo konkretnymi dramatami i uświadomił sobie, że jest o wiele więcej podobnych przypadków, które wymagają interwencji.

Prof. Piotr Gliński: Rocznica wyborów nie udała się władzy

Prof. Piotr Gliński, poseł i członek Komitetu Politycznego PiS, były wicepremier i minister kultury w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi („Rocznica wyborów nie udała się władzy”) komentuje orędzie prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszone w rocznicę wyborów, które odbiło się szerokim echem w mediach, ale na działaczach rządowych oraz opozycyjnych

Było tam wszystko, co powinno. Wyważenie argumentów, emocje, ale najważniejsze było oczywiście jasne przesłanie dotyczące Polski. Cały czas jesteśmy w przełomowym momencie, w którym decydują się losy Polski. (…), prezydent mówił, kto zdaje egzamin w najważniejszych kwestiach, a kto nie. Nazywał rzeczy wprost. W polityce to jest bardzo potrzebne, a z wielu powodów nie zawsze wybrzmiewa. (…) Bo w tej chwili największym problemem Polski jest polityka rządu Donalda Tuska, łamiąca prawo i konstytucję, kwestionująca demokratyczne procedury i instytucje państwa polskiego – mówi prof. Gliński.

Podczas wystąpienia w Sejmie posłanka Anna Maria Żukowska, wprost powiedziała, że ta rocznica nie udała się koalicji rządzącej.

– Dziś przegrywamy w wyścigu międzynarodowym, a świat nie będzie na nas czekał. Po zmianie władzy przegrywamy we wszystkich konkurencjach. Tusk nie dowiózł nawet tego, co wydawało się oczywiste. Nie dostał np. wyłączenia nakładów na zbrojenia z obostrzeń budżetowych. Nie dostał wsparcia w sferze migracji. Nie dostał nic. Za to natychmiast zniknęły pieniądze, a ściąganie podatków, o czym alarmują związkowcy z KAS, jest właściwie sabotowane – komentuje były wicepremier.

Nauczyciele na cenzurowanym

Dorota Łosiewicz w artykule „Nauczyciele na cenzurowanym” przypomina, że sprawa 8-letniego Kamilka zakatowanego przez ojczyma otworzyła dyskusję na temat odpowiedniej ochrony osób niepełnoletnich. Jej efektem jest tzw. „ustawa Kamilka”, której celem jest systemowa ochrona dzieci i młodzieży. Czy mnożenie wytycznych i dodawanie przepisów pomoże uchronić dzieci przed przemocą? Czy, zdaniem urzędników, prawo jest w stanie zadziałać w miejscach, w których panuje znieczulica, zobojętnienie lub brak empatii? Czy pracownik opieki społecznej, który do tej pory nie podejmował działań w celu ratowania dziecka – nawet pomimo alarmujących zgłoszeń od sąsiadów – teraz zmieni zdanie? – pyta na łamach tygodnika „Sieci” Dorota Łosiewicz.

Mnożenie przepisów wcale nie pomaga. Jeśli chodzi o „ustawę Kamilka”, mamy przypisy do przypisów i kolejne wytyczne rozbite na bardzo szczegółowe poziomy – osobne dla przedszkoli, szkół, dzieci, które pobierają naukę zawodu itd., itp. Dziesiątki stron, które uświadamiają nam, jak dalece państwo próbuje wkraczać na teren, który powinno zostawić prawdziwym autorytetom, czyli nauczycielom, sensownym dyrektorom szkół, a także rodzicom – komentuje Hanna Dobrowolska, polonistka, autorka podręczników szkolnych do języka polskiego dla klas 4–6 oraz do nauczania początkowego, współzałożycielki Ruchu Ochrony Szkoły.

Inne ciekawe tematy

Polecamy także artykuły: Piotra Gursztyna „Cierpienia »uśmiechniętej Polski«”, Konrada Kołodziejskiego „CPK nie będzie”, Stanisława Janeckiego „Pan Dziura”, Marka Budzisza „Kryzys migracyjny, rozmowy pokojowe i zmiękczanie Polaków”, Jana Rokity „Czy Tusk wystraszy się własnej odwagi?”, Macieja Walaszczyka „Lewicowy dom kultury”. Godne polecenia są także rozmowy: Piotra Słabka z dr. Zbigniewem Barcińskim, prezesem Stowarzyszenia Pedagogów NATAN „To jest spór nie tylko o katechezę w szkołach” oraz Aleksandry Rybińskiej z ambasadorem RP w Kijowie Jarosławem Guzym, wezwanym przez szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego do Warszawy „Mętna woda”.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Daniela Obajtka, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Arkadiusza Mularczyka, Samuela Pereiry, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne online od 21 października br. w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Zapraszamy też do oglądania audycji telewizji wPolsce24 - na 52 kanale telewizji naziemnej oraz u operatorów: Vectra - 825. Polsatbox - 196. UPC/Play 121 i 339. Netia 192. Evio 43 oraz na stronie https://wpolsce24.tv