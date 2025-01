Bardzo długi Rok Edukacji Ekonomicznej. Czas na naukę!

Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej (KCEE) ma być jedną z kluczowych instytucji zajmującą się rozwojem współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej w Polsce. Powołanie KCEE uroczyście ogłoszono podczas dzisiejszej konferencji „Rok Edukacji Ekonomicznej 2024”, która odbyła się w Senacie RP. W wydarzeniu uczestniczyli Marszałkini Senatu, ministrowie, eksperci i autorytety środowiska ekonomicznego i finansowego oraz przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych. Podczas konferencji podsumowano także działania z ostatnich 12 miesięcy promujące edukację ekonomiczną oraz przedstawiono rekomendacje.

W ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 w całym kraju zrealizowano ponad 500 różnych inicjatyw i wydarzeń. Uczestniczyło w nich ponad 750 tys. osób, w tym ponad 100 tys. uczniów wzięło udział w lekcjach i warsztatach poświęconych edukacji ekonomicznej. Odbyło się ponad 150 wydarzeń: kongresów, konferencji i seminariów z prezentacją idei REE 2024, jak np. Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości czy Krajowe Forum Edukacji Ekonomicznej, a o roli edukacji ekonomicznej rozmawiano również m.in. podczas najważniejszych konferencji gospodarczych. W inicjatywę zaangażowało się wielu przedstawicieli świata naukowego, a owocem ich pracy było ponad 20 analiz i badań dotyczących m.in. poziomu wiedzy edukacji ekonomicznej Polaków.

Co Ty wiesz o… ekonomii?

Jednym z opracowań, którego wyniki przedstawiono na podsumowującej REE konferencji jest badanie autorstwa dr. hab. Tomasza Rachwała, prof. UEK pt. „Edukacja ekonomiczna w polskiej szkole i dobre praktyki z zagranicy”, którego wyniki zaprezentowano w Senacie. Co piąty badany nauczyciel wskazał, że największą trudnością w nauczaniu treści ekonomicznych jest nie zawsze wystarczająca, w ich ocenie, merytoryczna wiedza ekonomiczna do nauczania tych treści, a co dziesiąty wskazał na szybko zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą, wymagającą ciągłej aktualizacji wiedzy. W przypadku oceny wiedzy ekonomicznej uczniów, zdecydowana większość (55%) nauczycieli określiła ten poziom jako niski lub średni.

Wyniki tych badań oraz wielu raportów i artykułów dotyczących edukacji ekonomicznej w Polsce, znajdą się już wkrótce w specjalnie przygotowywanym repozytorium na stronie kcee.edu.pl.

Wydarzenia i inicjatywy odbywały się w całym kraju, o czym świadczy ponad 500 lokalnych i regionalnych projektów edukacyjnych takich jak np. 16 regionalnych konferencji „Impulsy Edukacyjne” zorganizowane przy wsparciu Funduszu Edukacji Finansowej, 56 lokalnych i regionalnych wystaw czy wiele projektów lokalnych organizowanych przez samorząd, szkoły i biblioteki. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym w mediach ogólnopolskich i lokalnych o inicjatywie REE 2024 dowiedziało się ok. 8 milionów Polaków. Jak wynika z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2024” ponad 1/3 Polaków czerpie wiedzę ekonomiczną właśnie z mediów, dlatego aktywniejsze włączenie mediów do działań edukacji ekonomicznej jest jedną z 10 najważniejszych rekomendacji REE 2024.

Rok edukacji ekonomicznej 2024 w liczbach

Centrum Edukacji rozpoczyna swoją misję

Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej, powstaje w ramach porozumienia 10 organizacji pozarządowych i będzie uczestniczyć w realizacji celów Krajowej Strategii Edukacji Finansowej przyjętej przez rząd w 2024 r., wspieraniu wdrażania nowego przedmiotu „biznes i zarządzanie” w szkołach ponadpodstawowych oraz rozwoju edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych. Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim będą prowadzone badania i analizy diagnozujące potrzeby w zakresie edukacji ekonomicznej a ich wnioski i rekomendacje szeroko promowane i udostępniane.

Rok, który zmienił spojrzenie na edukację ekonomiczną

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 to inicjatywa sześciu organizacji: Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Fundacji GPW, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Czepczyński Family Foundation oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Idea została poparta uchwałą Senatu RP z dnia 7 września 2023 r.

Szczególny wymiar symboliczny nadały inicjatywie obchodzone w 2024 r. 100. rocznice wielkich reform gospodarczych premiera Władysława Grabskiego, który podkreślał szczególną wagę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia dla budowania, rozwoju i utrwalania niepodległości Polski. Jego idee edukacyjne wspierane były przez Janusza Korczaka, autora powieści „Bankructwo małego Dżeka”, wydanej również w 1924 r. Jednym z sukcesów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 jest nowe spojrzenie na znaczenie edukacji ekonomicznej, co przejawiło się m.in. w przywróceniu na listę lektur szkolnych powieści Korczaka - tej jednej z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej w Polsce oraz rozpoczęciu prac legislacyjnych nad ułatwieniami w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielczości uczniowskiej w polskich szkołach.

Uczyć i wciąż uczyć

Jednym z przesłań REE 2024 jest hasło „Praca-Oszczędzanie-Inwestowanie” a rozpoczynający się rok 2025 to także ważna rocznica w kalendarzu edukacji ekonomicznej i rozwoju Polski – 100 lat temu powstały Szkolne Kasy Oszczędności. W 1925 r., w nawiązaniu do rekomendacji wielu ekonomistów oraz Światowego Kongresu Ekonomicznego z 1924 r., minister wyznań i oświecenia publicznego Stanisław Grabski wydał Okólnik w sprawie propagandy oszczędności w szkole, jako elementu kształtowania postaw wspierających budowanie kapitału niezbędnego dla bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli i rozwoju gospodarki narodowej. Był to pierwszy krok do promowania idei oszczędzania wśród uczniów polskich szkół, a Polska dołączyła do grona państw, które uczą swoich najmłodszych obywateli oszczędzania. Właśnie dlatego na konferencji w Senacie zapowiedziano również realizację ogólnopolskich działań i kampanii promujących w 2025 r. idee oszczędności i budowania krajowego kapitału.

Oprac. Materiały prasowe WIB