Czeka nas kolejna pandemia?

W Chinach wykryto nowy szczep wirusa świńskiej grypy, który ma „pandemiczny potencjał” - informuje BBC. Jest przenoszony przez świnie, ale może zarażać również ludzi, bo nie są na niego odporni

Nowy szczep grypy, który może wywołać pandemię, został zidentyfikowany w Chinach. Pojawił się on niedawno i jest przenoszony przez świnie, ale jak mówią naukowcy, może zarażać również ludzi - informuje BBC.

Naukowcy obawiają się, że może się dalej mutować i może łatwo rozprzestrzeniać się z człowieka na człowieka, a co za tym idzie - wywołać globalną epidemię.

W artykule w tygodniku wydawanym przez Narodową Akademię Nauk w Stanach Zjednoczonych „Proceedings of the National Academy of Sciences” naukowcy tłumaczą, że choć nie jest to „problem na teraz”, to ma on jednak „wszystkie cechy charakterystyczne”, czyli jest wysoce przystosowany do zarażania ludzi i wymaga ścisłego monitorowania.

Jak twierdzą naukowcy ludzie mogą mieć niewielką lub żadną odporność na wirusa. Podkreślają, że środki zwalczania wirusa u świń oraz ścisłe monitorowanie pracowników przemysłu trzody chlewnej, powinny być szybko wdrożone.

