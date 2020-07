Deweloperzy oszukują na wizualizacjach mieszkań

Część deweloperów okłamuje potencjalnych klientów prezentując wizualizacje z przekłamanymi wymiarami mebli. Okazuje się że po korekcie wymiarów, mieszkań nie da się urządzić tak jak to przedstawiono na rysunkach – donosi portal noizz.pl

Najnowsze dane Biura Informacji Kredytowej pokazują iż w czerwcu aż o 30 proc. w porównaniu z kwietniem wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. To znaczne ożywienie po pandemii, kiedy nastąpiło chwilowe osłabienie. Polacy w obawie co będzie dalej wstrzymywali się z podejmowaniem decyzji o zakupie mieszkania.

Deweloperzy ani na chwilę jednak nie przestali zabiegać o klientów. Wśród nich znaleźli się tacy, którzy by sprzedać mieszkania posunęli się nawet do „zakrzywiania” rzeczywistości. Oczywiście nie wszyscy, ale są też tacy, którzy na rysunkach prezentujących lokale do sprzedaży „pomniejszyli” wyposażenie mieszkań, po to by zaprezentować je jako bardziej ustawne. To dość powszechne zjawisko - pisze Damian Śliwiński z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, którego cytuje noizz.pl.

W ramach pracy zaliczeniowej na fakultecie „tereny mieszkaniowe”, przyjrzał się on rysunkom ofert nieruchomości. Okazało się że mocno mijają się z prawdą, ponieważ prezentowane w nich ustawienie mebli nie jest możliwe. Okazuje się, że ich wymiary są zaniżone. Na rysunkach przedstawiono meble o zaniżonych wymiarach. Prezentowana kanapa miała wymiar siedziska przeciętnej deski klozetowej. Szkopuł w tym, że najmniejsza dostępna na rynku kanapa ma siedzisko o ponad 15 cm większe.

Podobnie przekłamano także pozostałe wymiary mebli. Gdy Śliwiński urealnił wymiary mebli, okazało się że mieszkania nie da się urządzić z prezentowany sposób.

Znalezienie i wybranie mieszkań o przekłamanych wymiarach aranżacji do opracowania nie było trudne, bo to dość powszechne zjawisko. Wydaje mi się, że deweloperzy robią to, by przedstawić oferowane nieruchomości jako bardziej atrakcyjne i przestronne – powiedział Damian Śliwiński.

Zdaniem Agaty Twardoch adiunkta na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej cytowanej przez noizz.pl. odpowiedzialni są za to osoby przygotowujące foldery reklamowe.

Mam nadzieję, że architekci sami nie biorą udziału w takim procederze. Jeżeli tak, to wydaje mi się to zachowaniem nieetycznym i bardzo poważnym złamaniem zasad dobrej praktyki. Architekci mają pewną społeczną misję i takie zakłamywanie byłoby w ich przypadku szczególnie złe. Uważam również, że jeżeli takie rysunki pojawiają się w folderach, które są ofertą handlową, to powinny być karane, tak jak inne nieuczciwe zachowania skierowane przeciw konsumentom – powiedziała Twardoch.

noizz.pl/ mk

