Przeprowadzono skuteczny atak na Dudę

W środowy wieczór Prezydent Andrzej Duda organizował tzw. AMA na portalu Wykop

AMA to odpowiednik sesji Q&A na Wykopie (pytania i odpowiedzi). W godzinach gdy Duda odpowiadał na pytania użytkowników można było zauważyć poważne problemy w funkcjonowania platformy. Mocno ograniczona była możliwość dodawania nowych publikacji na portal. Ponadto często wyskakiwały błędy.

Okazuje się, że to były prawdopodobnie celowe ataki, by jak najbardziej ograniczyć wypowiedzi Prezydenta.

Wykopowicze, odnosząc się do opublikowanego przez Was znaleziska pragniemy wyjaśnić, że sytuacja związana z działaniem serwisu, była wynikiem ataku przeprowadzonego na Wykop.pl, który rozpoczął się tuż po starcie AMA. Niestety, atak spowodował, że problemy w działaniu serwisu były odczuwalne dla osób chcących wziąć udział w wydarzeniu. Wasze zdenerwowanie jest dla nas zrozumiałe, ale jednocześnie zapewniamy Was, że robimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najskuteczniej zapobiegać takim sytuacjom. Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomimo problemów technicznych wzięli udział we wczorajszym wydarzeniu - czytamy na profilu Prezydenta.