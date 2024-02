Tobiasz Bocheński kandydatem na prezydenta Warszawy

Tobiasz Bocheński kandydatem PiS na prezydenta m. st. Warszawy w wyborach samorządowych - poinformował w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nasza wizja Warszawy to optymizm, partycypacja, współpraca, dialog i dynamizm - zapewniał Bocheński.

W sobotę w stolicy odbyła się konwencja warszawskiego PiS z udziałem m.in. lidera partii Jarosława Kaczyńskiego i pełnomocnika warszawskich struktur Małgorzaty Gosiewskiej. W wydarzeniu udział wzięli też politycy PiS Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik.

„ Mamy znakomitego człowieka”

Głównym punktem konwencji była prezentacja kandydata PiS na prezydenta Warszawy w zbliżających się wyborach samorządowych.

Mamy naprawdę znakomitego kandydata na prezydenta, znakomitego człowieka, sprawdzonego - przekonywał. „Lepszego nie ma i sądzę, że długo nie będzie” - oświadczył Kaczyński.

Kaczyński ocenił, że trzy lata rządów w stolicy Lecha Kaczyńskiego pokazały, że Warszawę można zmienić.

I mamy kogoś, kto ma pełne kwalifikacje, zarówno intelektualne, praktyczne i moralne, żeby tą samą drogą pójść - podkreślił Kaczyński. Wzywał jednocześnie do „bardzo energicznej kampanii wyborczej” i przybliżania mieszkańcom miasta postaci Bocheńskiego.

Lider PiS

Lider PiS wskazywał, że Bocheński to człowiek, który spełnia wszelkie wymogi w sferze intelektualnej.

Trzeba być bardzo intelektualnie wyrobionym i znającym historię myśli europejskiej, wolnościowej, by z pełną świadomością, w sposób przemyślany podejść do wszystkich problemów. Pan Tobiasz Bocheński tego rodzaju przygotowanie w tej dziedzinie ma - powiedział.

Kaczyński w trakcie wystąpienia zwracał uwagę, że Warszawa jest wielkim wyzwaniem i to na różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach.

Przed przyszłym prezydentem jest bardzo wiele do zrobienia (…). Ostatnie lata to bardzo wiele problemów, a jeśli chodzi o rządy tego pana, który jest dzisiaj prezydentem (stolicy Rafała Trzaskowskiego - PAP), to te problemy zostały wzmożone, +wzbogacone+ o szereg innych, które wynikają z pewnego typu ideologii, która została tutaj przyjęta i która w wielu wypadkach w żadnym razie nie odnosi się do rzeczywistych interesów, do dobrego, spokojnego, bezpiecznego, wygodnego sposobu życia mieszkańców - powiedział.

Tobiasz Bocheński

Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że Bocheński zajmował się m.in. zagadnieniami prawa administracyjnego, co - jak ocenił - jest szczególnie istotne w codziennej praktyce, jeśli chodzi o zarządzanie. Ponadto, jak zaznaczył - jest człowiekiem sprawdzonym w praktyce, gdyż pełnił funkcje wojewody łódzkiego i mazowieckiego.

Bocheński podczas wystąpienia wskazał, że „dziś rozpoczynamy naszą drogę przez wszystkie 18 dzielnic, która zakończy się na Placu Bankowym”.

Czas na zmianę, czas na energię, czas na świeżość, czas na nową drużynę dla Warszawy - powiedział.

Jak tłumaczył, Warszawa potrzebuje gospodarza, który poświęci jej cały swój czas, całą energię, po to by się dynamicznie rozwijała. Ocenił, że samorządowiec, a przede wszystkim prezydent Warszawy, musi być blisko mieszańców, by słuchać ich głosu i konsultować z nimi kierunki rozwoju miasta.

Chcemy przyjaznego, nowoczesnego, ekologicznego transportu zbiorowego. Chcemy kolei, chcemy metra, tramwajów, elektrycznych autobusów, ale bez wojny z kierowcami samochodów. Chcemy miasta tworzonego przez mieszkańców, dla mieszkańców. Prawdziwej demokracji lokalnej, uczciwych konsultacji społecznych - wyliczał. Chcemy ambitnych inwestycji w szpitale, przychodnie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Chcemy całodobowej i również nocnej opieki zdrowotnej we wszystkich dzielnicach. Chcemy jak najwięcej inwestycji - dodał.

Jak mówił Bocheński, „chcemy więcej zieleni, mniej betonozy; chcemy ścieżek rowerowych, rewitalizacji, ale również chcemy rozwoju spółdzielczości i budowy większej liczby mieszkań”.

Kandydat PiS złożył też pierwsze zobowiązanie wyborcze. Jak przekazał, w pierwszym roku rządzenia powstanie aplikacja na smartfony i tablety, w której każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł głosować, przesyłać uwagi, zabierać głos i „współkreować swoje miasto”.

Bocheński przekonywał, że „Warszawa musi znajdować się na kursie rozwoju i prosperity”. Zwrócił też uwagę, że życie codzienne jest naznaczone troską o lepsze jutro, a polityka jest rozogniona sporami i kłótniami.

Chciałbym was wszystkich dzisiaj zapewnić, że nasza wizja Warszawy to nie spory, nienawiść i kłótnie. Nasza wizja Warszawy to optymizm, partycypacja, współpraca, dialog i dynamizm - zadeklarował.

Bocheński przyznał, że przez ostatnie miesiące odbył liczne rozmowy z wyborcami wszystkich partii.

Wiem, że w różnych sprawach często zasadniczo mamy odmienne opinie, ale zapraszam was wszystkich do wspólnej pracy na rzecz Warszawy - wzywał.

Dodał, że zdaje sobie sprawę, że „wielu spośród was wiązało duże nadzieje z prezydenturą Rafała Trzaskowskiego, a teraz jesteście zawiedzeni”. Ocenił, że Warszawa obecnego prezydenta to miasto „rozwijające się poniżej własnych możliwości”.

To miasto głuche na głos mieszkańców, niechętne i wrogie referendom lokalnym i konsultacjom społecznym - dodał.

Jak mówił, ostatnie pięć lat to ciągła obecność Trzaskowskiego na wiecach politycznych i komitetach partyjnych.

Ewidentnie widać, że włodarz ten lepiej się czuje na mitingach politycznych, niż w myśleniu o rewitalizacji warszawskich ulic, placów czy kamienic. To musi się zmienić, czas abyśmy wypłoszyli tę błędną politykę z miejskiego ratusza. Czas, abyśmy zaczęli pracę na rzecz dobra wspólnego, a polityka powinna znajdować się tam, gdzie jej miejsce - na Wiejskiej, Krakowskim Przedmieściu i w Alejach Ujazdowskich - podkreślił.

Bocheński odniósł się też do zarzutów dotyczących jego małej rozpoznawalności. „Rocky przed pierwszą walką z Apollo Creedem też nie był znany. Poczekajcie” - powiedział, nawiązując do filmu „Rocky”.

Bocheński od 18 kwietnia 2023 r. do 13 grudnia 2023 r. pełnił funkcję wojewody mazowieckiego, a w latach 2019 - 2023 był wojewodą łódzkim. Od jesieni 2015 r. był asystentem, doradcą, a od 2017 r. - dyrektorem biura wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua, który w 2019 r. został ministrem spraw zagranicznych.

Tobiasz Bocheński urodził się 15 grudnia 1987 r. w Łodzi; jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i wykładowcą akademickim. Od 2019 r. jest doktorem nauk prawnych UŁ, badaczem doktryn polityczno-prawnych. Ma 35 lat.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Druga tura zaplanowana jest na 21 kwietnia.

Tobiasz Bocheński kandydatem na prezydenta Warszawy / autor: PAP

CZYTAJ TAKŻE: Morawiecki: Nasza wizja Polski to wizja Polski ambitnej

CZYTAJ TAKŻE: Rząd wpędzi Polaków w ubóstwo energetyczne? 40 proc. zagrożonych

pap, jb