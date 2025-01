Mazurek: resort klimatu „przeczy prawom fizyki”

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku w obecnym kształcie nie gwarantuje bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju polskiej gospodarki - ocenił w środę szef prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Sławomir Mazurek. Dodał, że dokument wymaga daleko idących zmian.

Doradca Prezydenta RP poinformował, że tematem środowego posiedzenia rady było bezpieczeństwo energetyczne w kontekście przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do 2030r.

„Ten dokument zawiera błędy, a przede wszystkim nie gwarantuje bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju polskiej gospodarki” - ocenił Mazurek.

Dodał, że KPEiK „przeczy prawom fizyki„, zawiera nieprawdziwe wyliczenia, a także nie wskazuje źródeł finansowania transformacji energetycznej.

„Nie ma tam zapisu, w którym pokazano by jak kształtować się będą ceny energii i co to oznacza dla przedsiębiorstwa czy obywateli” - powiedział.

Mazurek zaznaczył, że jest to opinia nie tylko rady, ale też ekspertów i strony społecznej (w spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele górniczych związków zawodowych).

„Będziemy apelować do MKiŚ o daleko idące zmiany (w KPEiK - PAP)” – dodał.

Dokument „szkodliwy dla całej polskiej gospodarki

Krytycznie o KPEiK wypowiedział się też m.in. Jarosław Grzesik z NSZZ „Solidarność”. Jego zdaniem dokument jest „szkodliwy dla całej polskiej gospodarki”.

„Już w 2026 roku w naszym systemie zabraknie mocy, grożą nam wyłączenia prądu, czeka nas ciemność” - mówił.

KPEiK jest dokumentem opracowywanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Wskazuje w jaki sposób kraj członkowski będzie się rozwijał realizując cele klimatyczne UE. Polski KPEiK do 2030 r. zawiera dwa scenariusze; pierwszy zakłada utrzymywanie „business-as-usual”, natomiast drugi to ścieżka aktywnej transformacji, która może wypracować wzrost gospodarczy dwukrotnie szybszy niż średnia europejska i niższe koszty produkcji energii. Rząd ma wybrać jedną z nich.

W październiku ub.r. MKiŚ skierował do oficjalnych konsultacji publicznych scenariusz aktywnej transformacji KPEiK do 2030 r. Zakłada on, że Krajowe zużycie węgla kamiennego energetycznego w 2030 r. ma nie przekroczyć 22,5 mln ton i jest to o 7,5 mln ton węgla mniej niż przewidywał scenariusz bazowy. Ponadto tzw. ambitny scenariusz przewiduje 32,6 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, a bazowy 29,8 proc.

