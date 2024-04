Konflikt światowy? Atak na Izrael i eskalacja napięć [RELACJA]

Drony z Iranu zostały wystrzelone w kierunku Izraela. Te drony miały dotrzeć o godzinie 2 w nocy, jednak 99 proc. z nich zostało zestrzelonych - oświadczyło w niedzielę rano izraelskie wojsko. Kilka dni temu przywódcy Izraela oświadczyli, że jeśli dojdzie do ataku na Izrael ze strony Iranu poprzez bombardowanie, Izrael potraktuje to jako pełnowymiarową wojnę i będzie traktować jako akt wypowiedzenia wojny przez Iran w stosunku do Izraela.

9:26 Prezydent Izraela dziękuje za odparcie po ataku Iranu

Prezydent Izraela Icchak Hercog podziękował w niedzielę rano izraelskim siłom zbrojnym, izraelskiemu narodowi i sojusznikom na czele z USA za odparcie irańskiego ataku.

Błogosławieni nasi kochani żołnierze i dowódzcy, błogosławiona koalicja narodów na czele z USA - napisał na platformie X prezydent Izraela. Wspólnymi siłami dobro pokona siły zła - podkreślił prezydent Izraela.

8:55 Izrael: Francja też pomogła w obronie przed atakiem Iranu

Wśród krajów, które pomogły Izraelowi bronić się przed nocnym atakiem Iranu, była również Francja – oświadczył rzecznik izraelskich sił zbrojnych Daniel Hagari, cytowany w niedzielę przez agencję Reutera.

Francja ma bardzo dobrą technologię, odrzutowce, radary, i wiem, że pomagali w patrolowaniu przestrzeni powietrznej” – powiedział Hagari.

Zaznaczył przy tym, że nie wie, czy francuskie myśliwce zestrzeliwały również pociski wystrzelone przez Iran

7:52 Izrael otwiera swoją przestrzeń powietrzną po ataku Iranu

Po nocnym ataku Iranu na Izrael przestrzeń powietrzna tego kraju została ponownie otwarta w niedzielę rano. Jak podały izraelskie media, znowu normalnie działa międzynarodowy port lotniczy Ben Guriona w Tel Awiwie.

Z powodu irańskiego ataku izraelska przestrzeń powietrzna była zamknięta przez siedem godzin.

Według mediów na razie zamknięte pozostanie lotnisko Ramon na południu Izraela.

7:40 Iran grozi silniejszym odwetem, jeśli Izrael odpowie na atak

Władze Iranu zagroziły w niedzielę, że użyją większej siły, jeśli Izrael dokona odwetu za sobotni atak dronami i pociskami – przekazała stacja CNN.

Islamska Republika Iranu nie zawaha się skorzystać ze swojego niezbywalnego prawa do samoobrony, jeśli zajdzie taka potrzeba – napisał w oświadczeniu stały przedstawiciel Iranu przy ONZ Amir Saeid Irawani.

„Jeśli reżim izraelski ponownie dokona jakiejkolwiek agresji wojskowej, odpowiedź Iranu z pewnością będzie silniejsza i bardziej zdecydowana” – oświadczył Irawani.

Według sił zbrojnych Izraela Iran wystrzelił w nocy z soboty na niedzielę około 300 dronów i pocisków rakietowych.

6:02 USA: Biden powiedział Netanjahu, że jest przeciwny odwetowi na Iran

Prezydent USA Joe Biden powiedział izraelskiemu premierowi Benjaminowi Netanjahu, że jest przeciwny jakiemukolwiek odwetowi na Iran za jego sobotni atak - podał portal Axios, powołując się na przedstawicieli administracji USA. Biden zapowiedział, że USA nie wezmą udziału w ewentualnym kontruderzeniu.

Jak podaje Axios, Biały Dom obawia się, że izraelski kontratak po irańskim uderzeniu może doprowadzić do szerszej wojny regionalnej. Dlatego, wskazując na sukces wspólnej obrony w strąceniu niemal wszystkich rakiet i dronów z Iranu, Biden miał poradzić Netanjahu, by „wziął zwycięstwo” i na tym zakończył wymianę ciosów z Iranem.

Miał mu też powiedzieć, że USA nie wezmą udziału, ani nie poprą jakichkolwiek operacji ofensywnych przeciwko Iranowi. W oficjalnym oświadczeniu po rozmowie Biden powiedział że zapewnił Netanjahu o „żelaznym” zobowiązaniu na rzecz obrony Izraela. Zapowiedział jednocześnie wspólną dyplomatyczną reakcję państw G7.

Jak powiedział z kolei w swoim oświadczeniu szef Pentagonu Lloyd Austin, USA strąciły „dziesiątki” dronów i rakiet wystrzeliwanych z Iranu, Iraku, Syrii i Jemenu. Wezwał też Iran do „natychmiastowego powstrzymania” jakichkolwiek dalszych ataków - w tym za pośrednictwem wspieranych przez Iran bojówek - i deeskalacji napięć.

1:23 Brytyjskie samoloty wojskowe uczestniczą w zestrzeliwaniu irańskich dronów

Brytyjski premier Rishi Sunak potępił w nocy z soboty na niedzielę irański atak na Izrael i zapewnił, że Wielka Brytania będzie bronić Izraela. Stacja Sky News podała, że brytyjskie samoloty wojskowe uczestniczą w zestrzeliwaniu irańskich dronów.

Z całą mocą potępiam lekkomyślny atak irańskiego reżimu na Izrael. Ataki te grożą zaognieniem napięć i destabilizacją regionu. Iran po raz kolejny pokazał, że zamierza siać chaos na własnym podwórku - napisał Sunak w wydanym oświadczeniu.

„Wielka Brytania będzie nadal bronić bezpieczeństwa Izraela i wszystkich naszych regionalnych partnerów, w tym Jordanii i Iraku. Wraz z naszymi sojusznikami pilnie pracujemy nad ustabilizowaniem sytuacji i zapobieganiem dalszej eskalacji. Nikt nie chce dalszego rozlewu krwi” - dodał brytyjski premier.

W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów, co jest odwetem za przeprowadzony na początku kwietnia atak na irański konsulat w Syrii, w którym zginęło kilku wysokiej rangi irańskich wojskowych. Stacja Sky News podała, że w zestrzeliwaniu dronów uczestniczą także samoloty brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych.

1:15 Iran wystrzelił w stronę Izraela dziesiątki dronów i rakiet

Iran wystrzelił w sobotę w kierunku Izraela dziesiątki dronów oraz – jak twierdzi - pocisków balistycznych. Bezpośredni atak jest bezprecedensowy i może doprowadzić do poważnej eskalacji napięć po pół roku wojny w Strefie Gazy. USA zapewniły o poparciu dla Izraela.

W Izraelu odwołano zajęcia szkolne, zakazano zgromadzeń więcej niż tysiąca osób, zamknięto przestrzeń powietrzną i odwołano wszystkie komercyjne loty.

Stałe przedstawicielstwo Iranu przy ONZ oświadczyło na portalu X, że atak na Izrael był odpowiedzią na izraelski ostrzał placówki dyplomatycznej w Damaszku i „sprawę można uznać za zakończoną”.

Jeżeli jednak reżim izraelski popełni kolejny błąd, reakcja Iranu będzie znacznie surowsza. Jest to konflikt pomiędzy Iranem a podłym reżimem izraelskim, od którego USA MUSZĄ TRZYMAĆ SIĘ Z DALA! - dodała misja.

Izraelskie siły zbrojne poinformowały o wykryciu i śledzeniu ponad 100 irańskich dronów. Według mediów część z nich zostało już przechwyconych przez USA i Izrael nad Syrią i Jordanią. Państwowa irańska agencja prasowa IRNA podała, że wystrzelono również pociski balistyczne, które lecą znacznie szybciej od dronów.

Izrael posiada system obrony przeciwlotniczej, zdolny do przechwytywania pocisków balistycznych. Zmasowany atak z udziałem licznych dronów i rakiet zwiększa jednak szansę, że któraś z nich przedostanie się przez system obrony – podała agencja Associated Press.

Iran od dziesięcioleci żywi wrogość wobec Izraela, ale po raz pierwszy zaatakował ten kraj bezpośrednio ze swojego terytorium. Dotychczas władze w Teheranie poprzestawały na finansowaniu i wspieraniu antyizraelskich bojowników w innych krajach, w tym Hamasu w Strefie Gazy czy Hezbollahu w Libanie. Według AP bezprecedensowy atak Iranu sprawił, że Bliski Wschód znalazł się jeszcze bliżej regionalnej wojny. Agencja przypomina, że napięcia między Iranem a Izraelem wzrosły po niespodziewanym, brutalnym ataku terrorystycznym palestyńskiego Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., od którego rozpoczęła się wojna Izraela z Hamasem w Strefie Gazy.

pap, jb