„Gazeta Bankowa” przed wyborami w USA

Pandemia stała się w 2020 roku prawdziwym sprawdzianem dla rządu Mateusza Morawieckiego – jak poradzi sobie z pomocą publiczną dla wystraszonych kryzysem Polaków. Bezprecedensowa akcja wsparcia gospodarki – natychmiastowe fundusze, bezzwrotne dotacje, zawieszenia podatków, e-urząd, który pozwalał na zdalne procedowanie wniosków – pomogła przebrnąć przez ten najtrudniejszy czas. Cóż, dzisiaj za te działania wielu urzędników ponosi niezrozumiałe konsekwencje. Powódź 2024 zdaje się krzyczeć „Sprawdzam!” koalicyjnemu rządowi Donalda Tuska – pisze w artykule wstępnym do październikowego wydania „Gazety Bankowej” redaktor naczelny Maciej Wośko.

Z pewnością skutki powodzi na Dolnym Śląsku odczuwać będziemy przez wiele lat. Tymczasem w pierwszych tygodniach walki z żywiołem widać, jak dalece nieprzygotowany i chaotyczny w swoich działaniach jest rząd koalicji parlamentarnej. Brak koordynacji służb cywilnych – obrony cywilnej, brak powszechnej wiedzy, co robić w sytuacji zagrożenia, brak przeszkolonych w reagowaniu na kryzysy specjalistów, zwłaszcza w mniejszych samorządach – to wszystko pokazało, jak bezbronni jesteśmy. Nie tylko wobec powodzi.

Budowanie systemu odporności

Mówił o tym, cytowany w obszernej relacji z XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu gość studia tv wPolsce24, Marek Budzisz, który odniósł się do koniecznych inwestycji w budowaniu systemu odporności, także odbudowy obrony cywilnej w Polsce.

– Ten obszar jest szczególnie zaniedbany w naszej ojczyźnie. Rozbudowujemy siły zbrojne, modernizujemy je sprzętowo – to są ważne i potrzebne działania, ale musimy pamiętać, że wojna ma charakter znacznie szerszy niżeli tylko starcie sił zbrojnych. W wojnie uczestniczą również cywile. Społeczeństwo staje się celem ataku. (…) – wyjaśniał Budzisz. – Każdy obywatel Rzeczypospolitej ma prawo oczekiwać od własnego państwa, by to państwo przygotowało go do zachowania i reagowania, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Niekoniecznie wojny (…). Każdy z nas powinien mieć choćby podstawową wiedzę, jak sobie poradzić. Na przykład skąd czerpać wodę w miastach, jeżeli się okaże, że sieć wodociągowa jest niezdatna do użytku. I wiedza na ten temat powinna być szeroko dystrybuowana.

Relacja z „polskiego Davos” na łamach „Gazety Bankowej” pozwoliła na zacytowanie najciekawszych wypowiedzi gości studia wPolsce24, wśród których byli rektorzy największych polskich uczelni, ekonomiści i politycy. W wielu rozmowach komentowali turbulencje geopolityczne wpływające na stan gospodarki, w tym zbliżające się wybory prezydenckie w USA.

Prezydenckie starcie w USA

Prezydenckiemu starciu w Stanach Zjednoczonych „Gazeta Bankowa” poświęca okładkowy wywiad z dr hab. Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Zwycięstwo opcji demokratycznej oznacza postawienie na Niemcy, a z tego wynika postawienie na porozumienie z Rosją, bo tego pragną Niemcy. Oczywiście to myślenie życzeniowe Demokratów, wishful thinking, gdyż tak się nie stanie. Pomysł decydentów w Partii Demokratycznej jest taki, że oto gros ciężaru odpowiedzialności za stabilność w Europie przejmie najsilniejszy partner amerykański na Starym Kontynencie, czyli Niemcy, w związku z czym trzeba z nimi dojść do porozumienia. A wtedy Stany Zjednoczone będą mogły przerzucić swoje zasoby na rywalizację z Chinami na Dalekim Wschodzie, bo to one są najważniejszym wyzwaniem – mówi prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski w rozmowie zatytułowanej „Nie mam dobrych wieści”.

O ile w razie zwycięstwa Demokratów musimy się jednoznacznie spodziewać realizacji negatywnego scenariusza w Europie Środkowej w odniesieniu do Rosji i Ukrainy, czyli wymuszania na Ukrainie pokoju w formule „ziemia za pokój”, to w przypadku gdyby do władzy doszedł Trump, nie wiemy, co się stanie. Z jednej strony mamy de facto prorosyjską i antyukraińską wypowiedź Kennedy’ego, który ostatnio poparł Trumpa, z drugiej – wypowiedzi dawnych jego współpracowników, jak Pompeo, z których można by wysunąć wniosek, że Ukraina zostanie wydatnie dozbrojona i po prostu złamie rosyjskie zdolności wojskowe, a Zachód będzie negocjował z Rosją z pozycji siły – wyjaśnia ekspert.

Prezes NBP: Historia sukcesu

Październikowe wydanie „Gazety Bankowej” publikuje pełny zapis wystąpienia prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego na konferencji pt. „Narodowy Bank Polski w czasie megaszoków ekonomicznych po pandemii i w kryzysie energetycznym. Historia sukcesu”, wygłoszony 10 września 2024 r. w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii Łazienek Królewskich w Warszawie. Wykład jest o tyle ważny, że po raz pierwszy prezes Narodowego Banku Polskiego, punkt po punkcie, zarzut za zarzutem, posługując się twardymi danymi ekonomicznymi i ocenami międzynarodowych instytucji finansowych, dementuje wszystkie argumenty, które padały w kontrze do decyzji banku centralnego w ostatnich latach. Z perspektywy czasu i wyników polskiej gospodarki działania NBP w czasie polikryzysów należy bezsprzecznie uznać za sukces.

„NBP, jak długo to będzie możliwe, tak jak dotychczas, będzie się przyczyniać do realizacji polskiego cudu gospodarczego. Proszę używać tego określenia, powtarzać je, by wreszcie Polacy w to uwierzyli. W Polakach jest jakaś ogromna niewiara, niewielka pewność siebie. […] Bądźmy dumni z tego, co osiągnęliśmy! Przecież to jest ciężka praca. Wytężona, ciężka praca Polaków. Samo z nieba nie spadło, nikt nam tego nie dał. Nie mamy w pobliżu żadnych krajów ani ośrodków, które by nam coś chciały dać. […] Bądźmy dumni z Polski, bądźmy dumni z cudu gospodarczego i bądźmy dumni z niezależnego Narodowego Banku Polskiego.” – przekonywał prof. Adam Glapiński.

