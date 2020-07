I jak tu traktować BLM poważnie?

Rzucił się pod samochód udając potrąconego, gdy auto chciało go ominąć, ten nagle wstał i kopnął w samochód – tak w USA protestują lewicowcy spod znaku BLM

W Stanach Zjednoczonych protesty lewicowców spod znaku BLM nadal nie ustają, co chwila słyszymy o nowych zamieszkach. Część protestujących wykorzystuje zamieszanie wokół BLM do swoich celów siania niepokojów szukając pretekstów by zacząć kolejną rozróbę.

Kadry z filmu udostępnionego przez policję z Louisville / autor: hoodsite.com

O przepadkach wszczynania rozruchów słyszymy co chwila. Policja z Louisville opublikowała właśnie film sprzed kilku dni, na którym widać jednego z protestujących, który udaje, że został potrącony przez samochód, któremu wraz z innymi protestującymi zagrodził uprzednio drogę przejazdu.

Czarnoskóry mężczyzna pada prze pojazdem udając potrąconego później leży prze chwilę bez ruchu na ulicy. Jego towarzysze, którzy okrążyli wcześniej auto filmują całe zajście telefonami komórkowymi by zapewne później wykorzystać film do pokazania jak biali stosują przemoc wobec czarnoskórych.

Biały mężczyzna kierujący pojazdem nie dał się sprowokować i postanowił ominąć leżącego na jezdni. I tu nagle mamy ozdrowienie. „Potrącony mężczyzna widząc że jego akcja nie przyniosła zamierzonego efektu nagle wstaje i w złości kopie odjeżdżające auto.

Protestujący chyba nie mieli pojęcia że całe zajście sfilmowała kamera monitoringu.

Takie zachowania denerwują już miejscowych, którzy mając dość zachowania lewicowych bojówek. Społeczeństwo zaczyna już ostro krytykować takie zachowania, czego dają znak w komentarzach. Pod filmem udostępnionym przez policję nie brakuje krytycznych i niecenzuralnych wypowiedzi. Jeden z nich chyba najlepiej podsumowuje całą akcję: I to jest jeden z powodów przez które ludzie nie traktują BLM poważnie - podsumował internauta.

