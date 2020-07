Mocne uderzenie służb: Zlikwidowano... cały arsenał!

Dzięki bardzo dobrej współpracy CBŚP, KAS i Słowackiej Służby Celnej zlikwidowano fabrykę papierosów, krajalnię tytoniu oraz skład komponentów służących do produkcji i magazyn nielegalnych wyrobów tytoniowych. Do sprawy zatrzymano 3 osoby, zabezpieczono m.in. ok. 800 tys. papierosów, ponad 4,5 tony tytoniu i krajanki tytoniowej oraz zlikwidowano nielegalny arsenał, w którym odkryto blisko 100 szt. pocisków artyleryjskich, granaty, a nawet marihuanę. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Żaganiu.

Akcja została przeprowadzona w województwie lubuskim i dolnośląskim. Wszystko zaczęło się, gdy policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Biura Kryminalnego Słowackiej Służby Celnej (Kriminalny Urad Financna Sprava) i dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym ustalili, że na terenie woj. lubuskiego w wynajmowanym obiekcie znajduje się nielegalna fabryka papierosów. W wyniku działań zlikwidowano nie tylko wytwórnię papierosów, ale także magazyn tytoniu, linię do cięcia krajanki tytoniowej oraz składy komponentów służących do produkcji wyrobów tytoniowych.

W fabryce papierosów znajdowały się kompletnie zaskoczone 2 osoby, które zostały zatrzymane w trakcie produkcji. Podczas przeszukania ujawniono i zabezpieczono gotowe papierosy oznaczone zastrzeżonym znakiem towarowym oraz krajankę tytoniową. Zabezpieczono także maszynę służącą do produkcji papierosów, która według wstępnych szacunków śledczych mogła wyprodukować 25 tys. sztuk na dobę. Jednocześnie służby wkroczyły do kolejnej nieruchomości. Tam ukryty był magazyn z komponentami do produkcji papierosów, w którym znajdowało się ok. 8,5 mln filtrów papierosowych.

W wyniku dalszych działań ustalono i zatrzymano trzecią osobę, ponieważ podczas przeszukania jej posesji funkcjonariusze znaleźli blisko 100 sztuk pocisków artyleryjskich, granaty oraz marihuanę. Nielegalny skład amunicji został zneutralizowany przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji KWP w Gorzowie Wielkopolskim oraz Saperów z Jednostki Wojskowej w Głogowie.

W wyniku tej akcji służby zatrzymały łącznie 3 osoby, w wieku od 38 do 57 lat. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że nielegalny proceder mógł trwać od początku 2020 roku, a papierosy mogły być rozprowadzane z naniesionymi znakami znanych zagranicznych marek na terenie Unii Europejskiej. Według wstępnych szacunków służb, uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu nieopłacenia należnego podatku mogły wynieść ponad 4 miliony złotych.

Śledczy obecnie szczegółowo wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy oraz rolę poszczególnych osób. W Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu zatrzymanym ogłoszono zarzuty m.in. dotyczące uchylania się od opodatkowania i nieujawnienia przedmiotów podlegających opodatkowaniu, nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych, jak również oznaczenia towaru zastrzeżonym znakiem towarowym, którego nie mieli prawa używać oraz posiadania amunicji. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd tymczasowo aresztował 3 osoby.

PAP/ KAS/ Policja/ CBŚP/ as/