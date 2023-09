Służby w akcji! Rozbito gang przemytników papierosów

Gang, który produkował na dużą skalę nielegalne papierosy rozbili policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz KAS. Służby przejęły ponad 14 ton krajanki tytoniowej oraz ponad 15 mln sztuk papierosów. Do sprawy zatrzymano pięć osób.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz, 5 osobom prokurator w Ostrołęce przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się nabywaniem, przechowywaniem i sprzedażą wyrobów akcyzowych.

„Akcja była zakrojona na szeroką skalę, a zaczęło się od tego, że służby 2 sierpnia jednocześnie na dwóch posesjach w powiecie ostrowskim zabezpieczyli nielegalne papierosy i susz tytoniowy. 5 mężczyzn wpadło na gorącym uczynku podczas przeładunku nielegalnych towarów” - poinformowała mjr Aleksandrowicz.

Podkomisarz Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji przekazał PAP, że na jednej z nieruchomości służby zlikwidowały krajalnię tytoniu, przejmując specjalistyczne maszyny, a także susz tytoniowy. „Na terenie drugiego obiektu funkcjonariusze zatrzymali pięciu Polaków, podczas rozładunku samochodów dostawczych” - podkreślił policjant.

„Okazało się, że cztery samochody ciężarowe były załadowane krajanką tytoniową, natomiast w piątym ujawniono papierosy znajdujące się na paletach, w metalowych obudowach. Z ustaleń śledczych wynika, że przejęte papierosy przemycono do Polski z Litwy” - wyjaśnił policjant.

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska wskazała, że podczas akcji służby zabezpieczyły ponad 15 milionów sztuk papierosów i około 14 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości ponad 18 milionów złotych. „Gdyby nielegalne papierosy trafiły do sprzedaży, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ok. 32 mln zł” - przekazała.

„Funkcjonariusze zabezpieczyli również samochód dostawczy i naczepę, w których odkryli ślady ingerencji w oznaczenia VIN. Samochód został skradziony w Niemczech w 2022 r., a naczepa w 2019 r.” - dodała rzeczniczka szefa KAS.

W akcji brali udział policjanci z radomskiego CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, przy wsparciu funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Zatrzymani to mieszkańcy powiatu ostrowskiego w wieku od 25 do 55 lat. W Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się przemytem towarów akcyzowych. Grozi im do 5 lat więzienia.

Czytaj też: KNF: Dwa nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych

Czytaj też: BIK: Rośnie wartość kredytów dla firm

PAP/kp